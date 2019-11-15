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Posted 15 ноября 2019, 11:15

Published 15 ноября 2019, 11:15

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

МВД России

Ещё и в форме зашли: сотрудников ГИБДД, которые были пьяны, отстранили от службы

15 ноября 2019, 11:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi . МВД России
Сюжет
Полиция
В полиции продолжается проверка по факту видеоматериала, которые распространили пользователи соцсетей. Запечатлённых на кадрах два сотрудника ГИБДД, которые, возможно, были пьяны, отстранили от выполнения служебных обязанностей. Не исключено, что они, после всех проверок, будут уволены, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, в Артёмовском городском округе очевидцы заметили двух сотрудников ГИБДД, которые, по их словам, находились в состоянии алкогольного опьянения. По их версии, мужчины зашли в одну из торговых точек, однако продавцу, ввиду своего состояния, не смогли объяснить, зачем они туда зашли. Причём сотрудники правоохранительных органов были в форме, однако служебного автомобиля, по версии очевидцев, рядом с ними не было.

Очевидцы, которые стали свидетелями инцидента, тут же распространили кадры с места событий в социальных сетях. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать.

«Ну хоть форму бы сняли. Ужас какой. Потом же на себя посмотрят — стыдно будет. Ой, ребята, что творите. В таком состоянии дома нужно сидеть», — реакция пользователей соцсетей.

Прокомментировали ситуацию и в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Представители ведомства рассказали о том, что личности сотрудников ГИБДД установлены. На момент проведения служебной проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Однако в случае, если после проверки подтвердится факт того, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, исполняя, при этом, служебный долг, они могут быть уволены.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что видеоматериал, который был опубликован сразу в нескольких пабликах в социальных сетях, вызвал бурное обсуждение среди пользователей.

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#Новости#Общество#Владивосток#Полиция
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