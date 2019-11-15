Ещё и в форме зашли: сотрудников ГИБДД, которые были пьяны, отстранили от службы

Posted 15 ноября 2019, 11:15
Published 15 ноября 2019, 11:15
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Так, в Артёмовском городском округе очевидцы заметили двух сотрудников ГИБДД, которые, по их словам, находились в состоянии алкогольного опьянения. По их версии, мужчины зашли в одну из торговых точек, однако продавцу, ввиду своего состояния, не смогли объяснить, зачем они туда зашли. Причём сотрудники правоохранительных органов были в форме, однако служебного автомобиля, по версии очевидцев, рядом с ними не было.
Очевидцы, которые стали свидетелями инцидента, тут же распространили кадры с места событий в социальных сетях. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать.
«Ну хоть форму бы сняли. Ужас какой. Потом же на себя посмотрят — стыдно будет. Ой, ребята, что творите. В таком состоянии дома нужно сидеть», — реакция пользователей соцсетей.
Прокомментировали ситуацию и в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Представители ведомства рассказали о том, что личности сотрудников ГИБДД установлены. На момент проведения служебной проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Однако в случае, если после проверки подтвердится факт того, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, исполняя, при этом, служебный долг, они могут быть уволены.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что видеоматериал, который был опубликован сразу в нескольких пабликах в социальных сетях, вызвал бурное обсуждение среди пользователей.