Ещё и в форме зашли: сотрудников ГИБДД, которые были пьяны, отстранили от службы

Так, в Артёмовском городском округе очевидцы заметили двух сотрудников ГИБДД, которые, по их словам, находились в состоянии алкогольного опьянения. По их версии, мужчины зашли в одну из торговых точек, однако продавцу, ввиду своего состояния, не смогли объяснить, зачем они туда зашли. Причём сотрудники правоохранительных органов были в форме, однако служебного автомобиля, по версии очевидцев, рядом с ними не было.