«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов

«Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года „Ростелеком“ предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.