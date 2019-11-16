Пьяный житель Приморья прямо на улице угрожал сотрудникам полиции

Posted 16 ноября 2019, 04:05
Published 16 ноября 2019, 04:05
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что инцидент произошёл в приморском посёлке Славянка. Во время того, как инспекторы находились на маршруте патрулирования, они заметили жителя региона, который, по первым признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда мужчина увидел сотрудников правоохранительных органов, он начал вести себя крайне странно: проявлял агрессию, выражался нецензурными словами. А потом и вовсе стал угрожать сотрудникам полиции пневматическим пистолетом.
Дебошир был задержан. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 20-летнего жителя края. Пневматический пистолет у него изъяли. Теперь в отношении него возбуждено исполнительное производство. Не исключено, что мужчину могут арестовать на 15 суток за неповиновение требованиям сотрудников полиции. На сегодняшний день организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме 52-летняя женщина ударила сотрудника полиции. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и на просьбы представителя правоохранительных органов на никак не реагировала.