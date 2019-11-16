Пьяный житель Приморья прямо на улице угрожал сотрудникам полиции

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что инцидент произошёл в приморском посёлке Славянка. Во время того, как инспекторы находились на маршруте патрулирования, они заметили жителя региона, который, по первым признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда мужчина увидел сотрудников правоохранительных органов, он начал вести себя крайне странно: проявлял агрессию, выражался нецензурными словами. А потом и вовсе стал угрожать сотрудникам полиции пневматическим пистолетом.