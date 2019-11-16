Теперь только покупать автомобиль: что сделал эвакуаторщик во Владивостоке

«На радостях „купил“ себе эвакуаторщик автомобиль. Вот тебе и погрузил. Отличная работа, шикарная, я бы сказал. Теперь пусть покупает автомобиль. А владелец уже знает об этом? Бедный человек. По правилам нужно грузить. И ничего тогда не произойдёт. К ответственности таких привлекать надо», — реакция пользователей соцсетей.