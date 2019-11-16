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Posted 16 ноября 2019, 03:43

Published 16 ноября 2019, 03:43

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

эвакуатор

Теперь только покупать автомобиль: что сделал эвакуаторщик во Владивостоке

16 ноября 2019, 03:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi . эвакуатор
Сюжет
Эвакуатор
В районе улицы Хабаровская в столице Дальнего Востока ранним утром в субботу, 16 ноября, приморцы заметили эвакуатор, который решил «забрать» один из автомобилей, который, возможно, был припаркован в неположенном месте. Однако во время эвакуации произошло ЧП, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dps_patrul один из пользователей соцсетей рассказал о том, что в районе улицы Хабаровская, 7 он заметил эвакуатор, который уже успел «забрать» автомобиль Honda Fit. Очевидец отмечает, что эвакуатор, во время транспортировки, задел крышу транспортного средства.

«Вот вам и эвакуаторщик. Крышу „проломил“ на Honda Fit», — прокомментировал видеоролик пользователь соцсетей.

Другие подписчики с иронией отнеслись к произошедшему. А некоторые считают, что эвакуаторщика якобы стоит привлечь к ответственности.

«На радостях „купил“ себе эвакуаторщик автомобиль. Вот тебе и погрузил. Отличная работа, шикарная, я бы сказал. Теперь пусть покупает автомобиль. А владелец уже знает об этом? Бедный человек. По правилам нужно грузить. И ничего тогда не произойдёт. К ответственности таких привлекать надо», — реакция пользователей соцсетей.

В Instagram-паблике dpskontrol125rus пользователи отметили, что эвакуаторы в первый выходной день на текущей неделе можно увидеть в районе Корабельной набережной.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине октября текущего года в столице Приморья эвакуаторщик забрал внедорожник, припаркованный в неположенном месте. Горожан удивил тот факт, что в этот момент в салоне автомобиля находилась собака. Пользователи соцсетей переживают за судьбу четвероного друга. Они попытались найти владельца транспортного средства для того, чтобы узнать состояние здоровья питомца.

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#Новости#Владивосток#Эвакуатор#ДТП
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