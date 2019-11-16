Теперь только покупать автомобиль: что сделал эвакуаторщик во Владивостоке

Posted 16 ноября 2019, 03:43
Published 16 ноября 2019, 03:43
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В социальной сети Instagram в паблике dps_patrul один из пользователей соцсетей рассказал о том, что в районе улицы Хабаровская, 7 он заметил эвакуатор, который уже успел «забрать» автомобиль Honda Fit. Очевидец отмечает, что эвакуатор, во время транспортировки, задел крышу транспортного средства.
«Вот вам и эвакуаторщик. Крышу „проломил“ на Honda Fit», — прокомментировал видеоролик пользователь соцсетей.
Другие подписчики с иронией отнеслись к произошедшему. А некоторые считают, что эвакуаторщика якобы стоит привлечь к ответственности.
«На радостях „купил“ себе эвакуаторщик автомобиль. Вот тебе и погрузил. Отличная работа, шикарная, я бы сказал. Теперь пусть покупает автомобиль. А владелец уже знает об этом? Бедный человек. По правилам нужно грузить. И ничего тогда не произойдёт. К ответственности таких привлекать надо», — реакция пользователей соцсетей.
В Instagram-паблике dpskontrol125rus пользователи отметили, что эвакуаторы в первый выходной день на текущей неделе можно увидеть в районе Корабельной набережной.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине октября текущего года в столице Приморья эвакуаторщик забрал внедорожник, припаркованный в неположенном месте. Горожан удивил тот факт, что в этот момент в салоне автомобиля находилась собака. Пользователи соцсетей переживают за судьбу четвероного друга. Они попытались найти владельца транспортного средства для того, чтобы узнать состояние здоровья питомца.