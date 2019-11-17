В Приморье появятся дог-парки

Posted 17 ноября 2019, 01:35
Published 17 ноября 2019, 01:35
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
На личный приём к губернатору пришла куратор экологического фонда «Горожанин и Гражданин» Светлана Петропавлова. Она обратилась к губернатору с просьбой помочь в строительстве приюта для животных в поселке Славянка и организовать льготную стерилизацию в государственных ветеринарных клиниках для бездомных животных.
«За счет пожертвованных средств мы содержим животных в приютах, пристраиваем на передержку, пока у них не появится хозяин. Нам бы очень помогла субсидия на стерилизацию в государственных клиниках. Эта процедура сейчас для кошки стоит 2500 рублей, собаки – от 4000 до 12000 рублей», – сказала она.
Олег Кожемяко поручил руководителю государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрию Кузину предусмотреть средства на стерилизацию и оснащение государственных ветеринарных клиник необходимым диагностическим оборудованием.
«Безнадзорные животные содержатся в приюте за счет средств пожертвований, поэтому стерилизация должна быть бесплатной. Также нужно предусмотреть гранты на создание приютов, “дог-парков” – специальных площадок для выгула и тренировки собак. Дайте предложения, выберите территорию и отработайте эти вопросы с ветеринарной службой», – обозначил Олег Кожемяко.
Глава Приморья заострил внимание и на том, что с развитием подобных приютов важно правильное отношение людей к проблеме безнадзорных животных. По его мнению, нужно уходить от того, чтобы подкармливать бездомных собак на улице.
«Иначе проблема только нарастает – они собираются в стаи и становятся угрозой для общества, особенно женщин и детей. Лучше принести корм в приют, где собаки находятся под присмотром», – отметил губернатор.
Светлана Петропавлова рассказала Олегу Кожемяко про «Школу добра», цель которой – научить детей гуманному обращению с животными. Губернатор поставил задачу проработать этот вопрос совместно с департаментом образования и науки, чтобы волонтеры могли проводить внеклассные уроки на данную тему во всех школах края.