В Приморье появятся дог-парки

«За счет пожертвованных средств мы содержим животных в приютах, пристраиваем на передержку, пока у них не появится хозяин. Нам бы очень помогла субсидия на стерилизацию в государственных клиниках. Эта процедура сейчас для кошки стоит 2500 рублей, собаки – от 4000 до 12000 рублей», – сказала она.