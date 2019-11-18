В два раза больше приморцев из числа детей-сирот получили квартиры

Posted 18 ноября 2019, 06:47
Published 18 ноября 2019, 06:47
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В департаменте образования и науки Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморья» на 2013–2021 годы, с начала текущего года 615 жителей региона из числа детей-сирот стали обладателями квадратных метров. Из них 501 человек смог получить квартиру по договорам найма специального жилого фонда, а оставшиеся 114 человек — по сертификатам на социальную выплату.
По сравнению с показателями 2018 года, количество детей-сирот, которые получили квартиры, стало больше. В прошлом году такая возможно была предоставлена более 300 жителям региона из числа детей-сирот, что говорит о том, что теперь число таких приморцев увеличилось в два раза. Однако на этом работа по этому направлению в 2019 году не закончилась. До конца текущего года планируется выдать жилищные сертификаты ещё 85 жителям региона.
Число детей-сирот, которые станут получателями квартир, увеличится в 2020 году. На эти цели бюджет будет увеличен на 200 миллионов рублей.
Отметим, вопрос, который связан с жителями региона данной категории, находится на особом контроле губернатора края Олега Кожемяко. Так, в текущем году муниципалитеты региона получили миллиард рублей и полномочия подбору жилых помещений.