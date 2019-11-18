В два раза больше приморцев из числа детей-сирот получили квартиры

По сравнению с показателями 2018 года, количество детей-сирот, которые получили квартиры, стало больше. В прошлом году такая возможно была предоставлена более 300 жителям региона из числа детей-сирот, что говорит о том, что теперь число таких приморцев увеличилось в два раза. Однако на этом работа по этому направлению в 2019 году не закончилась. До конца текущего года планируется выдать жилищные сертификаты ещё 85 жителям региона.