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Posted 18 ноября 2019, 09:09

Published 18 ноября 2019, 09:09

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

В компании, связанной с Фургалом, прошли обыски

В компании, связанной с Фургалом, прошли обыски

18 ноября 2019, 09:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Информированные источники рассказали об активности силовиков в компании «Торэкс». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Телеграмм-канал «Нешпорт» сообщает, что в компании «Торэкс», связанной с губернатором Хабаровского края, прошли обыски.Сообщается, что, возможно, связанные с компанией структуры использовали какие-то теневые схемы возмещения НДС.

Сообщается, что для искусственного повышения стоимости цены чёрных и цветных металлов, компании, связанные с «Торэкс» использовали длинные цепочки из пятидесяти подставных фирм. Источники считают, что в Хабаровске продолжится чистка чиновничьих рядов без оглядки на ранги, чины и покровителей.

В самой компании корреспонденту РИА «Восток-Медиа» не ответили.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что металлургическая компания «Торэкс», во владельцах которой числится жена губернатора Хабаровского края Сергея Фургала судится с ОАО «РЖД», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на transsibinfo.com. За две недели компания подала в суд два иска. Общая сумма претензий к РЖД от компании «Торэкс», где числится совладельцем Лариса Стародубова супруга главы Хабаровского края достигла 9 миллионов рублей. Всего компания предъявила к РЖД семь претензий.

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#Новости#Хабаровский край#Общество
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