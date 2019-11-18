В компании, связанной с Фургалом, прошли обыски

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что металлургическая компания «Торэкс», во владельцах которой числится жена губернатора Хабаровского края Сергея Фургала судится с ОАО «РЖД», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на transsibinfo.com. За две недели компания подала в суд два иска. Общая сумма претензий к РЖД от компании «Торэкс», где числится совладельцем Лариса Стародубова супруга главы Хабаровского края достигла 9 миллионов рублей. Всего компания предъявила к РЖД семь претензий.