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Posted 19 ноября 2019, 10:15

Published 19 ноября 2019, 10:15

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

А что зимой будет: Владивосток сковали километровые пробки

19 ноября 2019, 10:15
Сюжет
Пробки
В вечернее время в столице Дальнего Востока образовался, по словам самого же губернатора Приморья, коллапс. Пробки сковали дороги сразу в нескольких районах города. Владивостокцы переживают за то, как они будут возвращаться домой в зимний период, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Огромная пробка образовалась в районе улицы Алеутская по направлению к улицы Уткинская, в районе Железнодорожного вокзала, Океанского проспекта и проспекта Острякова, в районе улицы Некрасовская по направлению к остановке Третья рабочая, а также в районе Второй речки. Некоторым жителям региона пришлось потратить почти три часа на то, чтобы добраться до дома.

«Что будет зимой? Страшно даже подумать. Причём пробка непонятно по какой причине. Я понимаю, когда случается ДТП. Но казалось бы: дороги чистые, снега там нет. А пробка всё равно. Я уже, честно говоря, не удивляюсь. В вечернее время мы часто стоим в заторах. Но сегодня был настоящий коллапс какой-то», — поделилась своим мнение жительница краевого центра.

Отметим, попал в пробку и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона принял решение выйти из автомобиля и дойти пешком до администрации региона.

«На Алеутской 20 минут спускаемся в район улицы Уткинская. Коллапс какой-то», — оповестил своих подписчиков в социальных сетях Олег Кожемяко.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что транспортный коллапс случился во Владивостоке и в утренние часы понедельника, 18 ноября. В это время в столице Дальнего Востока сначала пошёл сильный дождь, а затем — сильный снег. Некоторым владивостокцам также потребовалось несколько часов на то, чтобы добраться из дома до места своей работы.

#Новости#Общество#Владивосток#Пробки#Эксклюзив#Транспортный коллапс
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