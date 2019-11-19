А что зимой будет: Владивосток сковали километровые пробки

Posted 19 ноября 2019, 10:15
Published 19 ноября 2019, 10:15
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Огромная пробка образовалась в районе улицы Алеутская по направлению к улицы Уткинская, в районе Железнодорожного вокзала, Океанского проспекта и проспекта Острякова, в районе улицы Некрасовская по направлению к остановке Третья рабочая, а также в районе Второй речки. Некоторым жителям региона пришлось потратить почти три часа на то, чтобы добраться до дома.
«Что будет зимой? Страшно даже подумать. Причём пробка непонятно по какой причине. Я понимаю, когда случается ДТП. Но казалось бы: дороги чистые, снега там нет. А пробка всё равно. Я уже, честно говоря, не удивляюсь. В вечернее время мы часто стоим в заторах. Но сегодня был настоящий коллапс какой-то», — поделилась своим мнение жительница краевого центра.
Отметим, попал в пробку и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона принял решение выйти из автомобиля и дойти пешком до администрации региона.
«На Алеутской 20 минут спускаемся в район улицы Уткинская. Коллапс какой-то», — оповестил своих подписчиков в социальных сетях Олег Кожемяко.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что транспортный коллапс случился во Владивостоке и в утренние часы понедельника, 18 ноября. В это время в столице Дальнего Востока сначала пошёл сильный дождь, а затем — сильный снег. Некоторым владивостокцам также потребовалось несколько часов на то, чтобы добраться из дома до места своей работы.