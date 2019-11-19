А что зимой будет: Владивосток сковали километровые пробки

«Что будет зимой? Страшно даже подумать. Причём пробка непонятно по какой причине. Я понимаю, когда случается ДТП. Но казалось бы: дороги чистые, снега там нет. А пробка всё равно. Я уже, честно говоря, не удивляюсь. В вечернее время мы часто стоим в заторах. Но сегодня был настоящий коллапс какой-то», — поделилась своим мнение жительница краевого центра.