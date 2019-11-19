Стихийная застройка не дает спокойно жить жителям Красногорска

Posted 19 ноября 2019, 14:12
Published 19 ноября 2019, 14:12
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Еще совсем недавно Красногорск был спасением от суеты шумной и грузной Москвы. Тем не менее, увеличившийся спрос на недвижимость в городе спровоцировал открытие все новых и новых строек. Теперь жилые дома здесь строят без внятного генерального плана, инфраструктуры, рабочих мест и парковок, пишут “Новые известия”.
По данным независимой экспертизы, проведенной компанией «Экостандарт», еще в 2006 году Красногорск стал одним из подмосковных городов с самым грязным воздухом. Но администрация города не придала важности этой проблеме, и, наоборот, вместо создания комфортной среды для жизни, в Красногорске стали строить однотипные жилые дома.
Сегодня население города составляет более 300 тысяч человек. На каждую тысячу жителей в Красногорске порядка 300 машин. Из-за этого в городе постоянные пробки. Чтобы добраться до метро на общественном транспорте, жителям города необходимо пройти целый квест: сначала проехаться на автобусе, а потом, чтобы не потерять в пробке все утро, идти два километра пешком.
Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина делает вид, что не замечает транспортной ситуации в городе. Раньше она никогда не работала с городским хозяйством, поэтому и решать проблемы соответствующего сектора не умеет.
На сегодняшний день глава округа планирует строительство еще одного ЖК. А это значит, что к транспортному коллапсу присоединятся еще почти пять тысяч граждан вместе со своими автомобилями.
Уже известно имя застройщика. Им станет одна из крупнейших на российском рынке недвижимости строительная компания «Гранель». Жители красногорска с ней уже знакомы. Именно эта компания хотела построить на территории города жилой комплекс на 1,2 миллиона квадратных метров с технопарком на 100 тысяч квадратных метров. Тем не менее, план оказался провальным и уже в середине текущего года представители застройщика заявили, что на рынке сегодня неблагоприятная ситуация для строительства. Реализацию проекта было решено отложить.
Население Красногорска не сомневается, что новый жилой комплекс будет очередным муравейником, не имеющим благоприятной инфраструктуры, а все его жители продолжат задыхаться от выхлопных газов автомобилей.
Худшим во всей этой ситуации является тот факт, что бесконтрольная застройка города может привести к экологической, санитарной и эпидемиологической катастрофе в самой Москве, так как часть территории Красногорска располагается на первом и втором поясе санитарной охраны и питьевого водозабора столицы. Ко всему прочему, канализационная система строящихся домов выходит прямо в Москву реку и несколько других водоемов столицы.
Поэтому не исключен тот факт, что в скором времени администрация города получит не плановые инвестиции, а жесткие протесты со стороны граждан, которые устали жить в подобных невыносимых условиях.