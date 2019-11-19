Стихийная застройка не дает спокойно жить жителям Красногорска

Уже известно имя застройщика. Им станет одна из крупнейших на российском рынке недвижимости строительная компания «Гранель». Жители красногорска с ней уже знакомы. Именно эта компания хотела построить на территории города жилой комплекс на 1,2 миллиона квадратных метров с технопарком на 100 тысяч квадратных метров. Тем не менее, план оказался провальным и уже в середине текущего года представители застройщика заявили, что на рынке сегодня неблагоприятная ситуация для строительства. Реализацию проекта было решено отложить.