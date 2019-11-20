vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября 2019, 14:43

Published 20 ноября 2019, 14:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Альфа-Банк поможет нарастить продажи компаниям, занимающимся онлайн-торговлей

Альфа-Банк поможет нарастить продажи компаниям, занимающимся онлайн-торговлей

20 ноября 2019, 14:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Mastercard вместе с банками-партнерами запустил сервис автоматической рассрочки покупки. Первая сделка прошла на интернет-платформе ИКЕА, операторами транзакции стали Альфа-Банк и банк «Зенит».

Новая технология Mastercard дает банкам возможность мгновенного оформления кредитов по пластиковой карте при совершении любых покупок, пишет mkset.ru.

Как отмечает вице-президент компании Mastercard по развитию продуктов в России Галина Ганеева, новая технология предоставляет дополнительное удобство всем сторонам сделки. Физические лица могут обслуживать долг по удобной для них стратегии, у магазина вырастет оборот, банк-эквайер даст клиентам еще одну удобную услугу и заработает, а эмитент повысит лояльность людей и уменьшит издержки на автоматизации операций с магазинами.

Условия рассрочки будут устанавливаться банками, которые изъявили желание подключить новую услугу. Она распространяется и на кредитные, и на дебетовые карты Mastercard, погашение овердрафта возможно на срок от трех месяцев до года.

Проект запущен пока только для интернет-магазинов. Независимо от наличия на карте денежных средств спишется вся сумма покупки, затем владелец будет гасить долг.

Альфа-Банк неслучайно стал первым банком-эквайером новой услуги. Он является крупнейшим интернет-эквайером России, обеспечивающим поступление на счета денежных средств тысячам операторам интернет-торговли.

Как замечает глава направления малого бизнеса Альфа-Банка Денис Осин, новый сервис откроет для таких клиентов новые возможности роста продаж и расширения бизнеса. Использовать сервис людям будет очень легко, и так же легко — продавцам подключиться к системе.

Стартовав с новой услугой, Mastercard продолжает подключение банков-эмитентов и эквайеров. Бизнес будет масштабироваться.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика