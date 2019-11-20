Альфа-Банк поможет нарастить продажи компаниям, занимающимся онлайн-торговлей

Posted 20 ноября 2019, 14:43
Published 20 ноября 2019, 14:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Новая технология Mastercard дает банкам возможность мгновенного оформления кредитов по пластиковой карте при совершении любых покупок, пишет mkset.ru.
Как отмечает вице-президент компании Mastercard по развитию продуктов в России Галина Ганеева, новая технология предоставляет дополнительное удобство всем сторонам сделки. Физические лица могут обслуживать долг по удобной для них стратегии, у магазина вырастет оборот, банк-эквайер даст клиентам еще одну удобную услугу и заработает, а эмитент повысит лояльность людей и уменьшит издержки на автоматизации операций с магазинами.
Условия рассрочки будут устанавливаться банками, которые изъявили желание подключить новую услугу. Она распространяется и на кредитные, и на дебетовые карты Mastercard, погашение овердрафта возможно на срок от трех месяцев до года.
Проект запущен пока только для интернет-магазинов. Независимо от наличия на карте денежных средств спишется вся сумма покупки, затем владелец будет гасить долг.
Альфа-Банк неслучайно стал первым банком-эквайером новой услуги. Он является крупнейшим интернет-эквайером России, обеспечивающим поступление на счета денежных средств тысячам операторам интернет-торговли.
Как замечает глава направления малого бизнеса Альфа-Банка Денис Осин, новый сервис откроет для таких клиентов новые возможности роста продаж и расширения бизнеса. Использовать сервис людям будет очень легко, и так же легко — продавцам подключиться к системе.
Стартовав с новой услугой, Mastercard продолжает подключение банков-эмитентов и эквайеров. Бизнес будет масштабироваться.