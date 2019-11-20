Альфа-Банк поможет нарастить продажи компаниям, занимающимся онлайн-торговлей

Как отмечает вице-президент компании Mastercard по развитию продуктов в России Галина Ганеева, новая технология предоставляет дополнительное удобство всем сторонам сделки. Физические лица могут обслуживать долг по удобной для них стратегии, у магазина вырастет оборот, банк-эквайер даст клиентам еще одну удобную услугу и заработает, а эмитент повысит лояльность людей и уменьшит издержки на автоматизации операций с магазинами.