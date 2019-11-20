Басманный суд Москвы арестовал партнера Фургала Мистрюкова по подозрению в убийстве

Тело предпринимателя Евгения Зори обнаружили в 2004 году на улице в Хабаровске. На его теле были явные следы от огнестрельного оружия. Погибший являлся учредителем нескольких предприятий в столице Хабаровского края. А Олег Булатов был застрелен в 2005 году, но уголовное дело по данному факту до сих пор не раскрыто.