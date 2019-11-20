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Posted 19 ноября 2019, 23:56

Published 19 ноября 2019, 23:56

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

колючая проволока

Басманный суд Москвы арестовал партнера Фургала Мистрюкова по подозрению в убийстве

19 ноября 2019, 23:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi. колючая проволока
Сюжет
Суд
Экс-депутат Хабаровской думы и партнер нынешнего главы Хабаровского края Николай Мистрюков был заключен под стражу 19 ноября. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Мистрюков подозревается в покушении на убийство и убийстве предпринимателя. Под стражей он проведет два месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отметим, что такую меру пресечения для Николая Мистрюкова попросило следствие. Арест продлится до 18 января следующего года, заявила судья.

Напомним, что бывший депутат подозревается в убийстве двух бизнесменов в 2004 и 2005 годах и в покушении на Смольского, в котором Мистрюков может быть соучастником.

Тело предпринимателя Евгения Зори обнаружили в 2004 году на улице в Хабаровске. На его теле были явные следы от огнестрельного оружия. Погибший являлся учредителем нескольких предприятий в столице Хабаровского края. А Олег Булатов был застрелен в 2005 году, но уголовное дело по данному факту до сих пор не раскрыто.

Интересно, что свидетели, которые проходят по делу Мистрюкова, подтверждают причастие бывшего депутата к смертям предпринимателей. Свидетели были вызваны представителями суда на очную ставку, где и дали показания, которые позволили задержать Николая Мистрюкова.

В свою очередь защита бывшего политика настаивает о его невиновности и планирует обжаловать выбранную меру пресечения. Адвокаты экс-депутата отмечают, что на их подзащитного оказывается давление и подходит к концу срок давности по данному уголовному делу.

Интересно, что еще в 2004 году, когда шло активное расследование убийства предпринимателя, Мистрюков уже был в списке подозреваемых, однако через некоторое время все подозрения с него сняли.

О Николае Мистрюкове известно, что ранее он состоял в деловых отношениях с Сергеем Фургалом и что он также является владельцем 25 процентов металлургической компании «Торэкс», доля которой находится в собственности у жены губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой.

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