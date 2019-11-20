Запасной аэродром и элитный микрорайон Владивостока находятся в ледяном плену

Так, третий день на работу не могут выехать жители домов по улицам Гагаринского, Академика Крушаного, Мусорского и Исторического переулка. На их пути — крутой ледяной подъём, с которым не справляются даже мощные машины на полном приводе. И если утром кое-как можно подняться по такой дороге, то сделать это вечером намного труднее: за день самоуверенные автомобилисты на переднем приводе до блеска нашлифовывают лёд, а ветер наносит на него остатки снега. Из-за плохой видимости скатиться без последствий для собственного здоровья и автомобиля почти невозможно.