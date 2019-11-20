Запасной аэродром и элитный микрорайон Владивостока находятся в ледяном плену

Posted 20 ноября 2019, 02:24
Published 20 ноября 2019, 02:24
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Прошедший снегопад, который высыпал на Владивосток полторы месячной нормы осадков, буквально парализовал столицу Дальнего Востока. Несколько дней центр города скован десятибалльными пробками, а трасса, ведущая за город, одним своим видом заставляет седеть приморских водителей.
Если же придомовые проезды у многоквартирных домов в черте города были с горем пополам расчищены в ближайшие сутки после снегопада, а водители имели возможность выехать на собственном авто, то жителям загородных домов повезло намного меньше.
Так, третий день на работу не могут выехать жители домов по улицам Гагаринского, Академика Крушаного, Мусорского и Исторического переулка. На их пути — крутой ледяной подъём, с которым не справляются даже мощные машины на полном приводе. И если утром кое-как можно подняться по такой дороге, то сделать это вечером намного труднее: за день самоуверенные автомобилисты на переднем приводе до блеска нашлифовывают лёд, а ветер наносит на него остатки снега. Из-за плохой видимости скатиться без последствий для собственного здоровья и автомобиля почти невозможно.
Пешеходам повезло ещё меньше, чем автовладельцам. Из-за того, что вся дорога от старого седанкинского аэродрома до трассы на Маковского во льду, то на своих двоих идти по такому покрытию невозможно. Ситуация усложняется ещё и тем, что даже в бесснежное время года на этом участке отсутствует тротуар.
Отметим, что аэродром на Седанке, который хоть и имеет статус запасного, но активно используется частными вертолётами и санитарной авиацией МЧС, в случае необходимости из-за состояния дороги останется отрезанным от мира. Напомним, что именно с этого аэродрома в сентябре 2016 года вылетал полпред президента России по ДВФО Юрий Трутнев для инспектирования территорий, пострадавших от наводнения после тайфуна «Лайонрок».
Местные жители загородного микрорайона Седанка недовольны работой коммунальных служб, которые своевременно не почистили и даже не засыпали пескосоляной смесью сложный участок. Горожане опасаются повторения подобной ситуации, ведь зима только впереди.