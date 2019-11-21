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Posted 21 ноября 2019, 07:39

Published 21 ноября 2019, 07:39

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

пианист

Новые рояли и балалайки поступят в музыкальные школы Приморья

21 ноября 2019, 07:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi . пианист
Сюжет
Касается каждого
До конца 2019 года в 13 школ искусств поступят новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Кроме того новые пианино будут доставлены в учреждения культуры северных районов Приморья. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что в список школ искусств, которые в дальнейшем получат новые музыкальные инструменты, вошли учреждения культуры Артёма, Находки, Дальнегорска, Спасска-Дальнего и две школы искусств во Владивостоке. В некоторые учреждения уже поступил весь необходимый инвентарь, о необходимости которого краевым властям рассказали руководители учреждений. До конца года оборудование поставят в 13 школ искусств.

«Среди доставляемых музыкальных инструментов — рояли, пианино, баяны, скрипки, балалайки, гитары, домры, гусли, виолончель и гобой. Также в школы искусств пришли новые кресла для концертных залов, мультимедийные проекторы, световое оборудование, интерактивные комплексы, муфельные печи, хоровые и хореографические станки. Учебные материалы включают музыкальную и нотную литературу, литературу для художественных отделений, интерактивные пособия и многое другое», — рассказали представители департамента культуры Приморского края.

Кроме того до конца года новые пианино поступят в музыкальные школы северных районов Приморья. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура».

Напомним, в Приморье до 2024 года должны появится восемь организаций культуры. Ещё несколько объектов ждёт капитальный ремонт. Другие учреждения получают новое оборудование. Оснащение также организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры Приморья» на 2013–2021 годы.

#Новости#Общество#Культура#Владивосток#АПК#Касается каждого
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