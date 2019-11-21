Новые рояли и балалайки поступят в музыкальные школы Приморья

Posted 21 ноября 2019, 07:39
Published 21 ноября 2019, 07:39
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что в список школ искусств, которые в дальнейшем получат новые музыкальные инструменты, вошли учреждения культуры Артёма, Находки, Дальнегорска, Спасска-Дальнего и две школы искусств во Владивостоке. В некоторые учреждения уже поступил весь необходимый инвентарь, о необходимости которого краевым властям рассказали руководители учреждений. До конца года оборудование поставят в 13 школ искусств.
«Среди доставляемых музыкальных инструментов — рояли, пианино, баяны, скрипки, балалайки, гитары, домры, гусли, виолончель и гобой. Также в школы искусств пришли новые кресла для концертных залов, мультимедийные проекторы, световое оборудование, интерактивные комплексы, муфельные печи, хоровые и хореографические станки. Учебные материалы включают музыкальную и нотную литературу, литературу для художественных отделений, интерактивные пособия и многое другое», — рассказали представители департамента культуры Приморского края.
Кроме того до конца года новые пианино поступят в музыкальные школы северных районов Приморья. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура».
Напомним, в Приморье до 2024 года должны появится восемь организаций культуры. Ещё несколько объектов ждёт капитальный ремонт. Другие учреждения получают новое оборудование. Оснащение также организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры Приморья» на 2013–2021 годы.