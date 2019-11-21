Новые рояли и балалайки поступят в музыкальные школы Приморья

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что в список школ искусств, которые в дальнейшем получат новые музыкальные инструменты, вошли учреждения культуры Артёма, Находки, Дальнегорска, Спасска-Дальнего и две школы искусств во Владивостоке. В некоторые учреждения уже поступил весь необходимый инвентарь, о необходимости которого краевым властям рассказали руководители учреждений. До конца года оборудование поставят в 13 школ искусств.