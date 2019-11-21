В мэрии Владивостока озвучили причину перекрытия дороги на Котельникова

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что перекрытая на Котельникова дорога стала большим сюрпризом для многих горожан — фото с места события появились в сети. Автомобилисты предупреждали друг друга о том, что в эту сторону лучше не ехать. Некоторые пользователи даже писали о том, что случилось частичное обрушение стены. Однако эта версия в итоге не подтвердилась.