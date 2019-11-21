В мэрии Владивостока озвучили причину перекрытия дороги на Котельникова

Posted 21 ноября 2019, 00:23
Published 21 ноября 2019, 00:23
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Обрушение части подпорной стены, о котором утром 21 ноября говорили очевидцы, не подтвердилось. Как корреспонденту агентства рассказали в мэрии города, минувшей ночью подрядчик — ООО «Атланта» — занимался отведением грунтовых вод от подпорной стены. Чтобы сделать это, потребовалась прокладка труб через всю проезжую часть. Работы оказались довольно сложными, поэтому до утра специалисты не смогли закончить.
Между тем, уточнили в управлении дорог и благоустройства Владивостока, движение на Котельникова было восстановлено в девять часов утра. Подрядчику осталось восстановить разрушенный асфальт.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что перекрытая на Котельникова дорога стала большим сюрпризом для многих горожан — фото с места события появились в сети. Автомобилисты предупреждали друг друга о том, что в эту сторону лучше не ехать. Некоторые пользователи даже писали о том, что случилось частичное обрушение стены. Однако эта версия в итоге не подтвердилась.