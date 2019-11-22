До конца декабря в благоустроенные квартиры переедут 50 хабаровских семей

Собственники еще 14 квартир, которые попали в первую очередь расселения, сейчас в судах оформляют права собственности на жилье: в своих бараках они проживали без документов. Как только служители Фемиды примут решение, муниципалитет приобретет для них благоустроенные квартиры. Всего в рамках национального проекта в Хабаровске предстоит расселить более 80 аварийных домов, которые признаны таковыми до января 2017 года.