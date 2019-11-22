До конца декабря в благоустроенные квартиры переедут 50 хабаровских семей

Posted 21 ноября 2019, 22:18
Published 21 ноября 2019, 22:18
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
До конца декабря в Хабаровске в благоустроенные квартиры должны переехать 50 семей, чьи дома признаны аварийными до января 2017-го. В первую очередь под расселение попали 8 деревянных строений. Для 11 семей уже приобретены квартиры, покупка еще 9 состоится в самое ближайшее время. Самая большая сложность — в приобретении жилья для семей, которые проживают в малогабаритных квартирах площадью 12 — 20 квадратных метров.
«Администрация Хабаровска обратилась в краевое правительство и Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой увеличить финансирование на покупку квартир. Дополнительная сумма составляет более 6 миллионов рублей», — рассказала заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.
Собственники еще 14 квартир, которые попали в первую очередь расселения, сейчас в судах оформляют права собственности на жилье: в своих бараках они проживали без документов. Как только служители Фемиды примут решение, муниципалитет приобретет для них благоустроенные квартиры. Всего в рамках национального проекта в Хабаровске предстоит расселить более 80 аварийных домов, которые признаны таковыми до января 2017 года.