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Posted 21 ноября 2019, 22:18

Published 21 ноября 2019, 22:18

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

До конца декабря в благоустроенные квартиры переедут 50 хабаровских семей

До конца декабря в благоустроенные квартиры переедут 50 хабаровских семей

21 ноября 2019, 22:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Срок расселения жителей из аварийных бараков сокращен на год. Первый этап национального проекта «Жилье. Городская среда» был запланирован на два года, однако сейчас перед муниципалитетами поставлена новая задача: ускорить темпы покупки жилья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

До конца декабря в Хабаровске в благоустроенные квартиры должны переехать 50 семей, чьи дома признаны аварийными до января 2017-го. В первую очередь под расселение попали 8 деревянных строений. Для 11 семей уже приобретены квартиры, покупка еще 9 состоится в самое ближайшее время. Самая большая сложность — в приобретении жилья для семей, которые проживают в малогабаритных квартирах площадью 12 — 20 квадратных метров.

«Администрация Хабаровска обратилась в краевое правительство и Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой увеличить финансирование на покупку квартир. Дополнительная сумма составляет более 6 миллионов рублей», — рассказала заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.

Собственники еще 14 квартир, которые попали в первую очередь расселения, сейчас в судах оформляют права собственности на жилье: в своих бараках они проживали без документов. Как только служители Фемиды примут решение, муниципалитет приобретет для них благоустроенные квартиры. Всего в рамках национального проекта в Хабаровске предстоит расселить более 80 аварийных домов, которые признаны таковыми до января 2017 года.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Администрация Хабаровска
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