Количество «медицинских» бизнесменов в Приморье увеличилось в 2019 году

Posted 22 ноября 2019, 02:42
Published 22 ноября 2019, 02:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что заместитель главы региона, в рамках встречи с представителями бизнес-сообщества, отметил, что количество предпринимателей, предприятия которых направлены на оказание медицинских услуг жителям Приморья, увеличилось. Показатели по количеству бизнесменов превышают не только дальневосточные, но и среднероссийские.
При этом продолжают бизнесмены получать лицензии на осуществление медицинской деятельности в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы. В 2018 году количество лицензий составило 8%, однако за год этот показатель увеличился до 13%.
«В Приморском крае большое количество представителей бизнеса, которые представляют частную медицину. И это радует — это рождает конкуренцию, а значит приморцам есть, из чего выбирать», — отметил Виктор Фисенко.
В рамках встречи бизнесмены узнали все тонкости процедуры лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности. Консультационные встречи с предпринимателями продолжатся в 2020 году. Специалисты департамента здравоохранения сообщили, что они будут проведены в Уссурийске, Артёме и Арсеньеве.