Количество «медицинских» бизнесменов в Приморье увеличилось в 2019 году

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что заместитель главы региона, в рамках встречи с представителями бизнес-сообщества, отметил, что количество предпринимателей, предприятия которых направлены на оказание медицинских услуг жителям Приморья, увеличилось. Показатели по количеству бизнесменов превышают не только дальневосточные, но и среднероссийские.