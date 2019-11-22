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Posted 22 ноября 2019, 02:42

Published 22 ноября 2019, 02:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

медицина

Количество «медицинских» бизнесменов в Приморье увеличилось в 2019 году

22 ноября 2019, 02:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi . медицина
Во Владивостоке состоялась встреча представителей бизнес-сообщества с врио вице-губернатора Приморья Виктором Фисенко. Количество предпринимателей, занятых в сфере оказания медицинских услуг населению, в крае увеличивается. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что заместитель главы региона, в рамках встречи с представителями бизнес-сообщества, отметил, что количество предпринимателей, предприятия которых направлены на оказание медицинских услуг жителям Приморья, увеличилось. Показатели по количеству бизнесменов превышают не только дальневосточные, но и среднероссийские.

При этом продолжают бизнесмены получать лицензии на осуществление медицинской деятельности в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы. В 2018 году количество лицензий составило 8%, однако за год этот показатель увеличился до 13%.

«В Приморском крае большое количество представителей бизнеса, которые представляют частную медицину. И это радует — это рождает конкуренцию, а значит приморцам есть, из чего выбирать», — отметил Виктор Фисенко.

В рамках встречи бизнесмены узнали все тонкости процедуры лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности. Консультационные встречи с предпринимателями продолжатся в 2020 году. Специалисты департамента здравоохранения сообщили, что они будут проведены в Уссурийске, Артёме и Арсеньеве.

#Новости#Общество#Здравоохранение#Владивосток#АПК
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