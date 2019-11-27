Главный синоптик Приморья назвал дату следующего снега

Posted 27 ноября 2019, 06:23
Published 27 ноября 2019, 06:23
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По словам Кубая, следующие осадки, естественно, ожидаются вечером в субботу, 30 ноября, а также в ночь на воскресенье, 1 декабря.
«На большей территория края это будет снег, на побережье фаза осадков смешанная, поскольку здесь не исключены плюсовые температуры. Осадки будут связаны с прохождением атмосферного фронта с запада на восток, со стороны Китая», — сказал главный синоптик региона.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что снег, выпавший во Владивостоке вечером 26 ноября, спровоцировал сильные пробки.