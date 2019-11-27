В Приморье задержан предполагаемый убийца 17-летней девушки

Posted 27 ноября 2019, 05:54
Published 27 ноября 2019, 05:54
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным следствия, в прошлую пятницу, 22 ноября, молодые люди сидели в машине. Между ними произошёл конфликт.
«Подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней», — говорится в сообщении СУ СК по Приморью.
Испугавшись, парень убил девушку, а тело бросил в реку.
Следователи уже побывали на месте преступления, где задержанный подробно рассказал и показал на манекене, как он избавлялся от своей жертвы.