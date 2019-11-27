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Posted 27 ноября 2019, 05:54

Published 27 ноября 2019, 05:54

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

убитая девушка

В Приморье задержан предполагаемый убийца 17-летней девушки

27 ноября 2019, 05:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi. убитая девушка
Сюжет
Насилие
В Приморье задержали 24-летнего подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы посёлка Кировский. Её тело ранее нашли в реке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным следствия, в прошлую пятницу, 22 ноября, молодые люди сидели в машине. Между ними произошёл конфликт.

«Подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней», — говорится в сообщении СУ СК по Приморью.

Испугавшись, парень убил девушку, а тело бросил в реку.

Следователи уже побывали на месте преступления, где задержанный подробно рассказал и показал на манекене, как он избавлялся от своей жертвы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье в реке Уссури нашли тело 17-летней девушки.

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#Новости#Насилие#Убийство#Насильник
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