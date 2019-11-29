Меняю лекарства на квартиру: в Приморье нагло обманули пенсионерку

Сотрудники прокуратуры выяснили, что дочь подруги 80-летней бабушки пришла к ней с предложением. Женщина попросила пенсионерку заключить с ней договор, по которому она будет оплачивать коммунальные услуги, лекарства и прочие необходимости, а за это пенсионерка передаст ей в собственность квартиру после своей смерти. Также в устной договоренности было оговорено, что дочь подруги полностью оплатит похороны пенсионерки.