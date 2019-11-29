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Posted 29 ноября 2019, 02:16

Published 29 ноября 2019, 02:16

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

ключи на фоне новостройки

Меняю лекарства на квартиру: в Приморье нагло обманули пенсионерку

29 ноября 2019, 02:16
Фото: Медиахолдинг1Mi. ключи на фоне новостройки
Сюжет
Квартира
Владивостокская прокуратура помогла пенсионерке вернуть собственную квартиру, которую отобрали у неё подлым обманом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники прокуратуры выяснили, что дочь подруги 80-летней бабушки пришла к ней с предложением. Женщина попросила пенсионерку заключить с ней договор, по которому она будет оплачивать коммунальные услуги, лекарства и прочие необходимости, а за это пенсионерка передаст ей в собственность квартиру после своей смерти. Также в устной договоренности было оговорено, что дочь подруги полностью оплатит похороны пенсионерки.

Из-за того, что бабушка находится довольно в преклонном возрасте и не имеет юридических знаний, её очень легко обманули. Вместо договора пожизненного содержания с рентой с ней заключили договор дарения.

Когда договор был подписан с двух сторон, новая собственница жилплощади перестала даже интересоваться самочувствием пенсионерки, не говоря уже о том, чтобы как-то принимать участие в жизни бабушки.

Сама потерпевшая случайно узнала о том, что больше не является хозяйкой своей квартиры. Ей об этом заявили, когда пенсионерке отказали в выплате субсидий на оплату услуг ЖКХ. Расстроенная бабушка рассказала о сложившейся ситуации неравнодушным людям, которые инициировали жалобу в прокуратуру.

В свою очередь сотрудники прокуратуры обратились в суд, представляя интересы бабушки, с иском о возвращении квартиры в собственность пенсионерки. Судебный орган выслушал все стороны и принял договор дарения, заключенный обманным способом, недействительным.

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#Новости#Общество#Квартира#Пенсионерки
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