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Posted 29 ноября 2019, 07:45

Published 29 ноября 2019, 07:45

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Скорая помощь

Не все супергерои носят плащи: машинист из Приморья спас малыша от смерти

29 ноября 2019, 07:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Скорая помощь
Житель Приморского края Алексей Кириенко стал одним из победителей конкурса среди железнодорожников со всей России «Доска почета». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Издательский дом «Гудок» и ОАО «РЖД» к окончанию 2019 года подвели итоги конкурса среди железнодорожников России. В этом году сразу 19 человек, сотрудников ОАО «РЖД», проявили себя с лучших сторон как в своем деле, так и в человеческих качествах.

Все герои на работе — обычные машинисты, техники, дежурные. Но если в жизни встречается ситуация, которая требует незамедлительной реакции, то они проявляют себя как настоящие супергерои.

Помощник машиниста эксплуатационного локомотивного депо Уссурийск Дальневосточной дирекции тяги Алексей Кириенко своей реакцией и знаниями спас маленького мальчика в Уссурийске.

Он шел с работы домой и услышал пронзительный женский крик со стороны детской площадки и бросился на помощь. Как стало известно, трехлетний малыш слишком близко подошел к раскаченной качели и получил сильный удар ею по голове. После травмы мальчик начал задыхаться, а потом у него изо рта пошла пена. Ребенок перестал подавать признаки жизни, а мама была в отчаянии.

Алексей не растерялся и до приезда медиков оказывал малышу квалифицированную первую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи смогли вернуть мальчика к жизни.

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