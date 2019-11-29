Не все супергерои носят плащи: машинист из Приморья спас малыша от смерти

Posted 29 ноября 2019, 07:45
Published 29 ноября 2019, 07:45
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Издательский дом «Гудок» и ОАО «РЖД» к окончанию 2019 года подвели итоги конкурса среди железнодорожников России. В этом году сразу 19 человек, сотрудников ОАО «РЖД», проявили себя с лучших сторон как в своем деле, так и в человеческих качествах.
Все герои на работе — обычные машинисты, техники, дежурные. Но если в жизни встречается ситуация, которая требует незамедлительной реакции, то они проявляют себя как настоящие супергерои.
Помощник машиниста эксплуатационного локомотивного депо Уссурийск Дальневосточной дирекции тяги Алексей Кириенко своей реакцией и знаниями спас маленького мальчика в Уссурийске.
Он шел с работы домой и услышал пронзительный женский крик со стороны детской площадки и бросился на помощь. Как стало известно, трехлетний малыш слишком близко подошел к раскаченной качели и получил сильный удар ею по голове. После травмы мальчик начал задыхаться, а потом у него изо рта пошла пена. Ребенок перестал подавать признаки жизни, а мама была в отчаянии.
Алексей не растерялся и до приезда медиков оказывал малышу квалифицированную первую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи смогли вернуть мальчика к жизни.