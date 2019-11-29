Не все супергерои носят плащи: машинист из Приморья спас малыша от смерти

Он шел с работы домой и услышал пронзительный женский крик со стороны детской площадки и бросился на помощь. Как стало известно, трехлетний малыш слишком близко подошел к раскаченной качели и получил сильный удар ею по голове. После травмы мальчик начал задыхаться, а потом у него изо рта пошла пена. Ребенок перестал подавать признаки жизни, а мама была в отчаянии.