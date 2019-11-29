В приморском театре имени Максима Горького отменили спектакль «Двое на качелях»

Posted 28 ноября 2019, 22:39
Published 28 ноября 2019, 22:39
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В пресс-службе театра имени Максима Горького корреспонденту агентства рассказали о том, что по техническим причинам отменяется спектакль «Двое на качелях», который должен был состояться в субботу, 30 октября, в 18:30. Те приморцы, кто уже приобрёл билеты, могут сдать их и получить деньги обратно в кассе театра.
Сотрудники учреждения культуры приносят извинения за предоставленные неудобства.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в пятницу, 29 октября, в 18:30 в театре имени Максима Горького состоится спектакль «Опасные связи», где зрители увидят, что каждый из героев то играет роль «жертвы», то «абсолютно порядочного человека». А на следующей неделе труппа театра отправится в гастрольный тур в Москву. На сцене Московского художественного академического театра имени Максима Горького покажет несколько театральных постановок.