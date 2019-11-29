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Posted 28 ноября 2019, 22:39

Published 28 ноября 2019, 22:39

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

театр

В приморском театре имени Максима Горького отменили спектакль «Двое на качелях»

28 ноября 2019, 22:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi . театр
Сюжет
Спектакль
В субботу, 30 октября, в Приморском академическом краевом драматическом театре имени Максима Горького должен был состояться спектакль «Двое на качелях». Однако по техническим причинам антрепризу отменили. Жители и гости региона, кто приобрёл билеты на постановку, могу сдать их, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе театра имени Максима Горького корреспонденту агентства рассказали о том, что по техническим причинам отменяется спектакль «Двое на качелях», который должен был состояться в субботу, 30 октября, в 18:30. Те приморцы, кто уже приобрёл билеты, могут сдать их и получить деньги обратно в кассе театра.

Сотрудники учреждения культуры приносят извинения за предоставленные неудобства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в пятницу, 29 октября, в 18:30 в театре имени Максима Горького состоится спектакль «Опасные связи», где зрители увидят, что каждый из героев то играет роль «жертвы», то «абсолютно порядочного человека». А на следующей неделе труппа театра отправится в гастрольный тур в Москву. На сцене Московского художественного академического театра имени Максима Горького покажет несколько театральных постановок.

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#Новости#Культура#Владивосток#Спектакль#Театр
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