В приморском театре имени Максима Горького отменили спектакль «Двое на качелях»

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в пятницу, 29 октября, в 18:30 в театре имени Максима Горького состоится спектакль «Опасные связи», где зрители увидят, что каждый из героев то играет роль «жертвы», то «абсолютно порядочного человека». А на следующей неделе труппа театра отправится в гастрольный тур в Москву. На сцене Московского художественного академического театра имени Максима Горького покажет несколько театральных постановок.