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Posted 1 декабря 2019, 01:57

Published 1 декабря 2019, 01:57

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

граница

Крайне неприятная ситуация случилась с дамой из Приморья на границе России и Китая

1 декабря 2019, 01:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi. граница
Жительница Приморья оказалась в неприятной ситуации прямо на границе России и Китая. Её не хотели выпускать за пределы страны из-за большого долга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подробности истории корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Приморью. Как оказалось, общая сумма задолженности гражданки превышала 90 тысяч рублей. Однако прощаться с деньгами дама не спешила. Но и приставы не сдавались, ограничив женщине право на выезд из России.

Правда, о запрете гражданка узнала прямо во время прохождения госграницы, точнее, когда ей отказали в выезде из страны. Поездка в соседний Китай оказалась под очень большим вопросом. Метод оказался крайне эффективным — должница не только связалась со службой, но и расквиталась со всеми долгами.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о другой должнице, которая долгое время не платила за отопление. Причём, от своих долгов жительница Находки не отказывалась, даже прямо заявляла, мол, не платила, не плачу и не буду платить, лучше машину новую дочке куплю. В итоге приставы изъяли у нее бытовую технику.

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