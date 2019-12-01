Крайне неприятная ситуация случилась с дамой из Приморья на границе России и Китая

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о другой должнице, которая долгое время не платила за отопление. Причём, от своих долгов жительница Находки не отказывалась, даже прямо заявляла, мол, не платила, не плачу и не буду платить, лучше машину новую дочке куплю. В итоге приставы изъяли у нее бытовую технику.