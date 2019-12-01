Крайне неприятная ситуация случилась с дамой из Приморья на границе России и Китая

Posted 1 декабря 2019, 01:57
Published 1 декабря 2019, 01:57
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Подробности истории корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Приморью. Как оказалось, общая сумма задолженности гражданки превышала 90 тысяч рублей. Однако прощаться с деньгами дама не спешила. Но и приставы не сдавались, ограничив женщине право на выезд из России.
Правда, о запрете гражданка узнала прямо во время прохождения госграницы, точнее, когда ей отказали в выезде из страны. Поездка в соседний Китай оказалась под очень большим вопросом. Метод оказался крайне эффективным — должница не только связалась со службой, но и расквиталась со всеми долгами.
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о другой должнице, которая долгое время не платила за отопление. Причём, от своих долгов жительница Находки не отказывалась, даже прямо заявляла, мол, не платила, не плачу и не буду платить, лучше машину новую дочке куплю. В итоге приставы изъяли у нее бытовую технику.