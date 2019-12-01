Перевозчик не знает, кто заказал упавший в Забайкалье автобус — источник

Несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, пассажиры продолжают находиться в покореженном автобусе под мостом. Спасатели используют все возможные и доступные средства, чтобы добраться до людей. В данный момент сотрудники МЧС пустили в ход автогены.