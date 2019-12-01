vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2019, 10:18

Published 1 декабря 2019, 10:18

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Мчат на ДТП машины оперативных служб

Перевозчик не знает, кто заказал упавший в Забайкалье автобус — источник

1 декабря 2019, 10:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. Мчат на ДТП машины оперативных служб
Сюжет
ДТП
Рухнувший с моста под Читой пассажирский автобус был заказным. Об этом сообщил сам бизнесмен Сергей Пнёв, который выехал на место ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на телеграмм-канал «Подъём».

Пнёв рассказал, что действительно занимается перевозками по маршруту Сретенск — Чита, но рухнувший автобус — заказной.

«Автобус был не наш, а заказной. Я пока не могу сказать, кто его заказал. Сейчас еду на место аварии», — отметил Пнёв.

По данным ГИБДД Забайкальского края, страшная авария случилась примерно в 15:30 по местному времени на автомобильном мосту, который расположен на трассе Могойтуй — Сретенск — Олочи, примерно в 60 километрах от города Сретенска.

Предварительная версия — причиной ДТП стало лопнувшее колесо, которое взорвалось во время движения транспортного средства Kia Granbird. После того, как покрышка лопнула, автобус на полном ходу развернуло и выбросило с моста. В момент аварии в салоне находилось около 40 человек.

Несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, пассажиры продолжают находиться в покореженном автобусе под мостом. Спасатели используют все возможные и доступные средства, чтобы добраться до людей. В данный момент сотрудники МЧС пустили в ход автогены.

Местные жители заявляют, что автобус шел по рейсу Сретенск — Чита.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту аварии. По последним данным в ДТП погибли 19 человек, 6 госпитализированы и еще 18 получили травмы различной степени тяжести.

Как ранее сообщала РИА «Восток-Медиа», перевозчика ИП Сергея Пнёва, который занимался перевозкой людей по маршруту Сретенск — Чита, неоднократно проверял Ространснадзор. Из 20 проверок в 8 были выявлены нарушения.

Материалы по теме
В Забайкалье перевернулся автобус с пассажирами По факту смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье возбуждено уголовное дело Трагедия в Забайкалье: перевозчик проходил проверки Ространснадзора с нарушениями
#Новости#Дальний Восток#Перевозка пассажиров#Забайкальский край#Пассажиры#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика