Перевозчик не знает, кто заказал упавший в Забайкалье автобус — источник

Posted 1 декабря 2019, 10:18
Published 1 декабря 2019, 10:18
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Пнёв рассказал, что действительно занимается перевозками по маршруту Сретенск — Чита, но рухнувший автобус — заказной.
«Автобус был не наш, а заказной. Я пока не могу сказать, кто его заказал. Сейчас еду на место аварии», — отметил Пнёв.
По данным ГИБДД Забайкальского края, страшная авария случилась примерно в 15:30 по местному времени на автомобильном мосту, который расположен на трассе Могойтуй — Сретенск — Олочи, примерно в 60 километрах от города Сретенска.
Предварительная версия — причиной ДТП стало лопнувшее колесо, которое взорвалось во время движения транспортного средства Kia Granbird. После того, как покрышка лопнула, автобус на полном ходу развернуло и выбросило с моста. В момент аварии в салоне находилось около 40 человек.
Несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, пассажиры продолжают находиться в покореженном автобусе под мостом. Спасатели используют все возможные и доступные средства, чтобы добраться до людей. В данный момент сотрудники МЧС пустили в ход автогены.
Местные жители заявляют, что автобус шел по рейсу Сретенск — Чита.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту аварии. По последним данным в ДТП погибли 19 человек, 6 госпитализированы и еще 18 получили травмы различной степени тяжести.
Как ранее сообщала РИА «Восток-Медиа», перевозчика ИП Сергея Пнёва, который занимался перевозкой людей по маршруту Сретенск — Чита, неоднократно проверял Ространснадзор. Из 20 проверок в 8 были выявлены нарушения.