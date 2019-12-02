Более 2 тысяч работников дальнегорского комбината «БОР» сократят

Posted 2 декабря 2019, 07:51
Published 2 декабря 2019, 07:51
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как стало известно корреспонденту информационного агентства, горно-химический комбинат «Бор» был признан банкротом еще 30 октября 2019 года. Такое решение было принято арбитражным судом Приморского края.
На сайте федерации профсоюзов региона сказано, что уже более 2,1 тысяч человек, сотрудников ООО «Дальнегорский химический комбинат «БОР» получили на руки уведомление о том, что с 1 марта следующего года они попадают под сокращение. Существует вероятность того, что люди не останутся на улице без работы, а будут трудоустроены на другие предприятия Приморского края. Также пока нет никакой информации о том, будет ли закрыт «БОР» или продолжит работу со сниженными оборотами.
Напомним, что «Дальнегорский ГОК» работает с 2016 года на базе банкротящегося ГХК «Бор». Комбинат неоднократно испытывал проблемы с деньгами, когда осенью 2015 года арбитражный суд Москвы постановил, что ГХК «Бор» — банкрот.
Интересно, что дальнегорское боросиликатное месторождение является единственным в своем роде эксплуатируемым месторождением бора в России. На нем находится почти 3 процента всего мирового бора.