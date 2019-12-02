Более 2 тысяч работников дальнегорского комбината «БОР» сократят

На сайте федерации профсоюзов региона сказано, что уже более 2,1 тысяч человек, сотрудников ООО «Дальнегорский химический комбинат «БОР» получили на руки уведомление о том, что с 1 марта следующего года они попадают под сокращение. Существует вероятность того, что люди не останутся на улице без работы, а будут трудоустроены на другие предприятия Приморского края. Также пока нет никакой информации о том, будет ли закрыт «БОР» или продолжит работу со сниженными оборотами.