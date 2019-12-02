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Posted 2 декабря 2019, 03:50

Published 2 декабря 2019, 03:50

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

В ладони последние копейки

Магаданский губернатор Сергей Носов «по ошибке» хуже всех освоил бюджетные деньги?

2 декабря 2019, 03:50
Фото: Медиахолдинг1Mi. В ладони последние копейки
Сюжет
Деньги
Два дальневосточных региона вошли в список регионов с низким рейтингом освоения средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Магаданская область и Еврейская Автономная область продемонстрировали самый низкий показатель по России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рейтинг был опубликован в СМИ медиахолдинга «РБК» на прошлой неделе. Авторы материала брали данные из открытой системы «Электронный бюджет». На момент публикации материала система выдала, что хуже всех в стране бюджетные деньги на нацпроект освоила Магаданская область — 14,9 процента. Немного больше денег освоила ЕАО — 23,6 процента.

После того, как статья была опубликована, в редакцию «РБК» поступило множество обращений от некоторых регионов, которые были не согласны со своей позицией в рейтинге. В этих случаях система «Электронный бюджет», по мнению авторов этих обращений, выдала неверные данные по освоению средств из казны страны по некоторым регионам. Так, власти Магаданской области заявили, что в процент освоения бюджетных денег в регионе якобы составляет 78, а не 14,9 процентов, как было указано ранее.

Правительство Магаданской области после публикации начало оправдываться, что неточные данные могли возникнуть из-за ошибок во время загрузки данных в открытую электронную систему. А в минэкономразвития Магаданской области отметили, что, когда информация об освоенных средствах подгружалась в «Электронный бюджет», произошла техническая ошибка в ячейке «плановые показатели», и из-за этого некоторые цифры изменили разрядность и выросли в несколько раз.

Как бы там ни было, интересно в этой ситуации ещё и то, что не только позиция Магаданской области оказалась на дне рейтинга освоения средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, но и сам губернатор региона сам находится на далеко не в топе политических рейтингов.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», губернатор Магаданской области Сергей Носов оказался в нижней части рейтинга политической устойчивости глав регионов, опубликованном в конце ноября коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». Исследователи разбили губернаторский корпус по федеральным округам и проставили главам субъектов оценки по различным критериям. Так, по итогам рейтинга за сентябрь текущего года глава Колымы разделил 8-9 место из 11 с губернатором Хабаровска Сергеем Фургалом, получив, в общей сложности, 11 баллов.

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#Новости#Экономика#Магаданская область#Колыма#Деньги#Федеральный бюджет
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