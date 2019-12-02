Магаданский губернатор Сергей Носов «по ошибке» хуже всех освоил бюджетные деньги?

После того, как статья была опубликована, в редакцию «РБК» поступило множество обращений от некоторых регионов, которые были не согласны со своей позицией в рейтинге. В этих случаях система «Электронный бюджет», по мнению авторов этих обращений, выдала неверные данные по освоению средств из казны страны по некоторым регионам. Так, власти Магаданской области заявили, что в процент освоения бюджетных денег в регионе якобы составляет 78, а не 14,9 процентов, как было указано ранее.