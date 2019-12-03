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Posted 3 декабря 2019, 01:45

Published 3 декабря 2019, 01:45

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

автомобили

Увиденное на дороге Владивостока поразило приморцев

3 декабря 2019, 01:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi. автомобили
Сюжет
Дорога
На одной из дорог в районе БАМа во Владивостоке водители транспортных средств увидели то, что явно не ожидали встретить на своём пути. Пользователи в соцсетях в очередной раз проявили фантазию и попытались выставить свои версии произошедшего, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol125rus очевидцы рассказали о том, что в районе БАМа в краевом центре прямо на дороге лежал перевёрнутый диван. Такого водители просто не ожидали встретить на своём пути. Некоторые не растерялись и тут же начали снимать экспонат на камеру мобильного телефона.

Как именно диван попал на дорогу — неизвестно, однако у пользователей соцсетей, как и всегда, есть несколько версий развития событий.

«Кого-то из дома выгнали. Кого-то точно дома не ждут»

«Может, место жительства решил человек сменить? Откуда вы знаете?»

«Это на случай пробок — отдыхать»

«Думаю, что ехал какой-нибудь грузовик. И диван вывалился из кузова. Только как это получилось, я объяснить не могу»

«Тоже поддерживаю версию, что диван потерял грузовик. Недавно ехали с мужем — почти перед нами с грузовика упал поддон кирпичей. Просто взял и выпал», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые водители, возможно, при помощи домашних вещей пытаются сделать доброе дело. Так, в начале сентября текущего года в социальных сетях была опубликована фотография, где показано, как неизвестный при помощи кресла решил ликвидировать яму на дороге города. Однако не все обрадовались такому креативному поступку мужчины.

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#Новости#Общество#Дорога#Владивосток
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