Увиденное на дороге Владивостока поразило приморцев

Posted 3 декабря 2019, 01:45
Published 3 декабря 2019, 01:45
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol125rus очевидцы рассказали о том, что в районе БАМа в краевом центре прямо на дороге лежал перевёрнутый диван. Такого водители просто не ожидали встретить на своём пути. Некоторые не растерялись и тут же начали снимать экспонат на камеру мобильного телефона.
Как именно диван попал на дорогу — неизвестно, однако у пользователей соцсетей, как и всегда, есть несколько версий развития событий.
«Кого-то из дома выгнали. Кого-то точно дома не ждут»
«Может, место жительства решил человек сменить? Откуда вы знаете?»
«Это на случай пробок — отдыхать»
«Думаю, что ехал какой-нибудь грузовик. И диван вывалился из кузова. Только как это получилось, я объяснить не могу»
«Тоже поддерживаю версию, что диван потерял грузовик. Недавно ехали с мужем — почти перед нами с грузовика упал поддон кирпичей. Просто взял и выпал», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые водители, возможно, при помощи домашних вещей пытаются сделать доброе дело. Так, в начале сентября текущего года в социальных сетях была опубликована фотография, где показано, как неизвестный при помощи кресла решил ликвидировать яму на дороге города. Однако не все обрадовались такому креативному поступку мужчины.