Увиденное на дороге Владивостока поразило приморцев

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol125rus очевидцы рассказали о том, что в районе БАМа в краевом центре прямо на дороге лежал перевёрнутый диван. Такого водители просто не ожидали встретить на своём пути. Некоторые не растерялись и тут же начали снимать экспонат на камеру мобильного телефона.