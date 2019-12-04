Станет еще холоднее: Приморье сковали морозы

Posted 4 декабря 2019, 11:25
Published 4 декабря 2019, 11:25
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным «Примпогоды», в ближайшие сутки над краем будет усиливаться отрог холодного азиатского антициклона. В северных районах Приморья может пройти небольшой снег, однако на большей части региона осадков не ожидается. Ночью морозы усилятся, на востоке края поднимется сильный ветер. Как сообщает «Примгидромет», в горных районах края ожидаются настоящие трескучие морозы до -31°C.
Во Владивостоке днем 5 декабря столбик термометра опустится еще на 1-3 градуса по сравнению с температурным фоном в среду и покажет от -10 до -12°С, осадков не ожидается.
Вместе с тем, уже в ближайшие дни погода в регионе изменится.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», глава Примгидромета Борис Кубай предупредил жителей Приморского края о невероятном потеплении — к концу первой декады декабря на юге края может установиться положительный температурный фон.