Станет еще холоднее: Приморье сковали морозы

По данным «Примпогоды», в ближайшие сутки над краем будет усиливаться отрог холодного азиатского антициклона. В северных районах Приморья может пройти небольшой снег, однако на большей части региона осадков не ожидается. Ночью морозы усилятся, на востоке края поднимется сильный ветер. Как сообщает «Примгидромет», в горных районах края ожидаются настоящие трескучие морозы до -31°C.