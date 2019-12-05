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Posted 5 декабря 2019, 06:33

Published 5 декабря 2019, 06:33

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

На один из маршрутов Владивостока выйдет новый автобус

5 декабря 2019, 06:33
Сюжет
Автобусы
Новый автобус будет курсировать во Владивостоке по маршруту Центр — Нейбута. Низкопольная машина, которая соответствует всем требованиям «Доступной среды», была выпущена в текущем году. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа»

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что новый автобус в столице Дальнего Востока появится на маршруте 16ц Центр — Нейбута. Он заменит транспортное средство 2011 года корейского производства. В управлении транспорта мэрии краевого центра пояснили, что в дальнейшем планируется снять с маршрутов автобусы 2011 года выпуска и ниже. Этот пункт будет прописан в техзадании.

Новый низкопользный автобус, по словам сотрудников администрации Владивостока, соответствует всем требованиям программы «Доступная среда». Там будет работать система видеонаблюдения и аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также механическая аппарель для доступа пассажира в кресле-коляске. В салоне транспортного средства, для удобства, предусмотрена площадка для размещения такого пассажира.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на следующей неделе, к 15 декабря, во Владивосток должны прибыть два электробуса. После того, как транспортные средства пройдут все проверки в Приморье, они будут выпущены на маршрут, который начинается от «площади Луговая» и заканчивается возле «Железнодорожного вокзала».

#Новости#Общество#Владивосток#Автобусы
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