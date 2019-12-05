На один из маршрутов Владивостока выйдет новый автобус

Posted 5 декабря 2019, 06:33
Published 5 декабря 2019, 06:33
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что новый автобус в столице Дальнего Востока появится на маршруте 16ц Центр — Нейбута. Он заменит транспортное средство 2011 года корейского производства. В управлении транспорта мэрии краевого центра пояснили, что в дальнейшем планируется снять с маршрутов автобусы 2011 года выпуска и ниже. Этот пункт будет прописан в техзадании.
Новый низкопользный автобус, по словам сотрудников администрации Владивостока, соответствует всем требованиям программы «Доступная среда». Там будет работать система видеонаблюдения и аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также механическая аппарель для доступа пассажира в кресле-коляске. В салоне транспортного средства, для удобства, предусмотрена площадка для размещения такого пассажира.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на следующей неделе, к 15 декабря, во Владивосток должны прибыть два электробуса. После того, как транспортные средства пройдут все проверки в Приморье, они будут выпущены на маршрут, который начинается от «площади Луговая» и заканчивается возле «Железнодорожного вокзала».