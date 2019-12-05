На один из маршрутов Владивостока выйдет новый автобус

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что новый автобус в столице Дальнего Востока появится на маршруте 16ц Центр — Нейбута. Он заменит транспортное средство 2011 года корейского производства. В управлении транспорта мэрии краевого центра пояснили, что в дальнейшем планируется снять с маршрутов автобусы 2011 года выпуска и ниже. Этот пункт будет прописан в техзадании.