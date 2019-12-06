Задевают за живое: похоронные мошенники наживаются на убитых горем владивостокцах

Posted 6 декабря 2019, 05:51
Published 6 декабря 2019, 05:51
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что предприятие «Некрополь» работает в штатном режиме. Туда те, кому это необходимо, могут позвонить и воспользоваться услугами. При этом у представителей предприятия всегда при себе есть документы, подтверждающие причастность к компании.
Поводом для обращения послужило то, что количество «похоронных» мошенников в городе увеличилось. Неизвестные приходят к жителям приморской столицы и представляются сотрудниками предприятия «Некрополь». А затем предлагают оказать услуги после заключения договора. В мэрии отметили, что гражданам сначала стоит убедиться в том, что это действительно сотрудник МУПВ «Некрополь». А понять это можно очень легко: у действующего представителя «Некрополя» при себе будет удостоверение и копия договора.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале августа текущего года в МУПВ «Некрополь» прошли обыски. А на следующий день был задержан бывший директор предприятия Игорь Бабынин. В отношении него возбудили уголовное дело по шестой части 290 статьи УК РФ. По версии следствия, Бабынин якобы получил взятку. Речь идёт о крупной сумме денег.