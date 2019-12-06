Задевают за живое: похоронные мошенники наживаются на убитых горем владивостокцах

Поводом для обращения послужило то, что количество «похоронных» мошенников в городе увеличилось. Неизвестные приходят к жителям приморской столицы и представляются сотрудниками предприятия «Некрополь». А затем предлагают оказать услуги после заключения договора. В мэрии отметили, что гражданам сначала стоит убедиться в том, что это действительно сотрудник МУПВ «Некрополь». А понять это можно очень легко: у действующего представителя «Некрополя» при себе будет удостоверение и копия договора.