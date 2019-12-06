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Posted 6 декабря 2019, 05:51

Published 6 декабря 2019, 05:51

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

кладбище

Задевают за живое: похоронные мошенники наживаются на убитых горем владивостокцах

6 декабря 2019, 05:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi. кладбище
Сюжет
Кладбище
Во Владивостоке участились случаи «похоронного» мошенничества. Неизвестные, которые приходят гражданам, представляются сотрудникам МУПВ «Некрополь» и предлагают свои ритуальные услуги. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что предприятие «Некрополь» работает в штатном режиме. Туда те, кому это необходимо, могут позвонить и воспользоваться услугами. При этом у представителей предприятия всегда при себе есть документы, подтверждающие причастность к компании.

Поводом для обращения послужило то, что количество «похоронных» мошенников в городе увеличилось. Неизвестные приходят к жителям приморской столицы и представляются сотрудниками предприятия «Некрополь». А затем предлагают оказать услуги после заключения договора. В мэрии отметили, что гражданам сначала стоит убедиться в том, что это действительно сотрудник МУПВ «Некрополь». А понять это можно очень легко: у действующего представителя «Некрополя» при себе будет удостоверение и копия договора.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале августа текущего года в МУПВ «Некрополь» прошли обыски. А на следующий день был задержан бывший директор предприятия Игорь Бабынин. В отношении него возбудили уголовное дело по шестой части 290 статьи УК РФ. По версии следствия, Бабынин якобы получил взятку. Речь идёт о крупной сумме денег.

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#Новости#Общество#Владивосток#Кладбище#Похороны
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