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Posted 9 декабря 2019, 01:39

Published 9 декабря 2019, 01:39

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

полиция с огоньками

Школьники и студенты Хабаровского края эвакуированы из-за сообщений о бомбах

9 декабря 2019, 01:39
Фото: Медиахолдинг1Mi. полиция с огоньками
Сюжет
Школьники
Неизвестные личности звонят в школы и высшие учебные заведения Хабаровского края и сообщают о наличии взрывных устройств в помещениях с учащимися. Так, в Комсомольске-на-Амуре якобы заминировано восемь школ. В Хабаровске также проходит эвакуация студентов и школьников, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как заявили в мэрии города Юности, все звонки поступили именно в то время, когда в школах и ВУЗах начались аудиторные занятия. За последнее время тревожные сообщения о минировании поступили еще в пять школ.

В Хабаровске также проходит эвакуация студентов и несовершеннолетних ребят, которые пришли в понедельник, 9 декабря, на уроки.

Подробности звонков пока не сообщаются. Специалистам еще предстоит выяснить — баловство ли это, или реальное сообщение о том, что обучающимся и преподавателям может угрожать опасность. В каждой школе, которая была упомянута анонимным абонентом, проводится работа специалистов. Осматривается каждое помещение на наличие бомбы.

В данный момент остановлены пары в ДВГУПС, РАНХиГС, ДВГМУ, ТОГУ, Институте экономики и права и в школах № 15, 33, 62.

Отметим, что во Владивостоке также проходит массовая эвакуация людей из учебных учреждений.

Сегодня утром, 9 декабря, на электронный адрес общеобразовательных учреждений поступили сообщения с угрозами, а именно в школу № 63 в районе улицы Бородинская, № 74 в районе улицы Харьковская, № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ, № 23 в районе Иртышской, № 59 в районе улицы Терешковой и № 82 по улице адмирала Кузнецова. На место прибыли специальные службы, учеников вывели из зданий школы.

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