Школьники и студенты Хабаровского края эвакуированы из-за сообщений о бомбах

Posted 9 декабря 2019, 01:39
Published 9 декабря 2019, 01:39
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как заявили в мэрии города Юности, все звонки поступили именно в то время, когда в школах и ВУЗах начались аудиторные занятия. За последнее время тревожные сообщения о минировании поступили еще в пять школ.
В Хабаровске также проходит эвакуация студентов и несовершеннолетних ребят, которые пришли в понедельник, 9 декабря, на уроки.
Подробности звонков пока не сообщаются. Специалистам еще предстоит выяснить — баловство ли это, или реальное сообщение о том, что обучающимся и преподавателям может угрожать опасность. В каждой школе, которая была упомянута анонимным абонентом, проводится работа специалистов. Осматривается каждое помещение на наличие бомбы.
В данный момент остановлены пары в ДВГУПС, РАНХиГС, ДВГМУ, ТОГУ, Институте экономики и права и в школах № 15, 33, 62.
Отметим, что во Владивостоке также проходит массовая эвакуация людей из учебных учреждений.
Сегодня утром, 9 декабря, на электронный адрес общеобразовательных учреждений поступили сообщения с угрозами, а именно в школу № 63 в районе улицы Бородинская, № 74 в районе улицы Харьковская, № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ, № 23 в районе Иртышской, № 59 в районе улицы Терешковой и № 82 по улице адмирала Кузнецова. На место прибыли специальные службы, учеников вывели из зданий школы.