Во Владивостоке сообщили о бомбах в шести школах

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что утро учеников в шести школах Владивостока началось не с уроков, а с проверок. На электронный адрес общеобразовательных учреждений поступили сообщения с угрозами, а именно в школу № 63 в районе улицы Бородинская, № 74 в районе улицы Харьковская, № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ, № 23 в районе Иртышской, № 59 в районе улицы Терешковой и № 82 по улице адмирала Горшкова. На место прибыли специальные службы, учеников эвакуировали.