vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2019, 01:18

Published 9 декабря 2019, 01:18

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Во Владивостоке сообщили о бомбах в шести школах

9 декабря 2019, 01:18
В мэрии Владивостока рассказали о том, что в понедельник, 9 декабря, шесть общеобразовательных учреждений получили сообщения с угрозами. Школьников эвакуировали, в здания вошли кинологи. В двух школах информация о бомбе не подтвердилась, остальные ещё проверяют, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что утро учеников в шести школах Владивостока началось не с уроков, а с проверок. На электронный адрес общеобразовательных учреждений поступили сообщения с угрозами, а именно в школу № 63 в районе улицы Бородинская, № 74 в районе улицы Харьковская, № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ, № 23 в районе Иртышской, № 59 в районе улицы Терешковой и № 82 по улице адмирала Горшкова. На место прибыли специальные службы, учеников эвакуировали.

Кинологи со служебными собаками проверили две школы. Пока, по словам сотрудников администрации, взрывных устройств обнаружено не было. В других школах проверки продолжаются. В мэрии уточнили, что после того, как все проверки в зданиях будут окончены и в случае, если не произойдёт ЧП, школьники вернутся в общеобразовательные учреждения. Уроки будут продолжены.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что изначально о тревоге в школах рассказали пользователи соцсетей. Они опубликовали кадры с места событий, где показаны машины оперативных служб, которые уже прибыли на места происшествий.

#Новости#Общество#Владивосток#Ложное сообщение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика