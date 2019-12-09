Во Владивостоке сообщили о бомбах в шести школах

Posted 9 декабря 2019, 01:18
Published 9 декабря 2019, 01:18
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что утро учеников в шести школах Владивостока началось не с уроков, а с проверок. На электронный адрес общеобразовательных учреждений поступили сообщения с угрозами, а именно в школу № 63 в районе улицы Бородинская, № 74 в районе улицы Харьковская, № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ, № 23 в районе Иртышской, № 59 в районе улицы Терешковой и № 82 по улице адмирала Горшкова. На место прибыли специальные службы, учеников эвакуировали.
Кинологи со служебными собаками проверили две школы. Пока, по словам сотрудников администрации, взрывных устройств обнаружено не было. В других школах проверки продолжаются. В мэрии уточнили, что после того, как все проверки в зданиях будут окончены и в случае, если не произойдёт ЧП, школьники вернутся в общеобразовательные учреждения. Уроки будут продолжены.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что изначально о тревоге в школах рассказали пользователи соцсетей. Они опубликовали кадры с места событий, где показаны машины оперативных служб, которые уже прибыли на места происшествий.