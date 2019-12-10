Сергей Мильвит: я не бил её, чтобы у неё синяк какой-то был

«Ссоры были, но никогда я не бил её, чтобы у неё синяк какой-то был. В других семьях вон вообще драки, а у нас таких прецедентов не было. Я думаю, она могла преувеличить, потому что у нее есть обида на меня. … На то, что я взял у неё из жизни десять лет и как мужчина не реализовал себя с ней полностью. Как муж. У нас была ругань, да, недопонимание, но никогда я её не ударил по лицу или чтобы синяк, никогда», — сказал Сергей Мильвит.