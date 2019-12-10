Сергей Мильвит: я не бил её, чтобы у неё синяк какой-то был

Posted 10 декабря 2019, 04:07
Published 10 декабря 2019, 04:07
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Более того, общественник отметил, что это не он бил жену, а она била его. «Да, действительно она мне по башке немного надавала. Ну как в обычных супружеских ссорах. Она меня немножко поколотила», — сказал Сергей Мильвит.
Мильвит также порекомендовал поговорить с его женой, которая подтвердит его слова. После того, как корреспондент агентства сообщил, что ранее у него был диалог с его бывшей женой в котором подтвердился факт домашнего насилия (запись диалога имеется в распоряжении редакции), Мильвит сменил тактику и решил пенять на «женскую обиду».
«Ссоры были, но никогда я не бил её, чтобы у неё синяк какой-то был. В других семьях вон вообще драки, а у нас таких прецедентов не было. Я думаю, она могла преувеличить, потому что у нее есть обида на меня. … На то, что я взял у неё из жизни десять лет и как мужчина не реализовал себя с ней полностью. Как муж. У нас была ругань, да, недопонимание, но никогда я её не ударил по лицу или чтобы синяк, никогда», — сказал Сергей Мильвит.
Отметим, что на вопрос корреспондента о том, почему Мильвит решительно настроен против закона о домашнем насилии, который позволит наказывать домашних тиранов, Сергей отвечать не стал, сославшись на то, что всё уже написано в его телеграмм-канале. В ответ на обвинения в домашнем насилии Мильвит написал в своем телеграмм-канале, что будет продолжать свою общественную работу, а после выложил фото почётных грамот и снимок со спикером ЗС ПК Александром Роликом. Что оно должно символизировать, непонятно.
В последнее время известный приморский общественный деятель ведёт себя странно и постоянно фигурирует в шокирующих историях разной степени скандальности. Очевидно слава «красного губернатора» не даёт покоя опальному общественнику. В своём телеграмм-канале он объявил, что редакция агентства РИА «Восток-Медиа» ведёт телеграмм-канал с «антимильвитовской риторикой» и призвал применять физическое насилие к журналистам.