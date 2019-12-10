Власти рассказали, можно ли не идти в школу из-за метели во Владивостоке

Posted 10 декабря 2019, 10:54
Published 10 декабря 2019, 10:54
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
По информации пресс-службы администрации Владивостока, непогода никак не скажется на работе образовательных учреждений, однако окончательное решение принимают родители.
«Решение, отправлять ребёнка в школу или в садик, остаётся за родителями. Отсутствие на занятиях и уроках не будет считаться прогулом», - рассказали в управлении образования города.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сильный снегопад во Владивостоке начнется завтра днём, к вечеру в столице Приморья разыграется метель, на дорогах образуется гололедица. Столбики термометров опустятся до -1… -5 градусов. В связи с грядущей стихией ГИБДД просит приморцев по возможности отложить поездки на личных авто.