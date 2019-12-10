vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря 2019, 10:54

Published 10 декабря 2019, 10:54

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

Власти рассказали, можно ли не идти в школу из-за метели во Владивостоке

10 декабря 2019, 10:54
Несмотря на снежную стихию, обещанную синоптиками в среду, 11 декабря, во Владивостоке, школы и детские сады краевого центра будут работать в обычном режиме, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Владивостока, непогода никак не скажется на работе образовательных учреждений, однако окончательное решение принимают родители.

«Решение, отправлять ребёнка в школу или в садик, остаётся за родителями. Отсутствие на занятиях и уроках не будет считаться прогулом», - рассказали в управлении образования города.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сильный снегопад во Владивостоке начнется завтра днём, к вечеру в столице Приморья разыграется метель, на дорогах образуется гололедица. Столбики термометров опустятся до -1… -5 градусов. В связи с грядущей стихией ГИБДД просит приморцев по возможности отложить поездки на личных авто.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика