В Приморье женщина променяла ребёнка на мужчину

Posted 11 декабря 2019, 03:50
Published 11 декабря 2019, 03:50
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В управлении на транспорте МВД России по ДФО корреспонденту агентства рассказали о том, что сотрудники транспортной полиции увидели мальчика. Ребёнок на станции Уссурийск был один. Они подошли к нему и узнали, что его мама ушла в неизвестном направлении. Полицейские были вынуждены её найти.
Нерадивая мать нашлась недалеко от железнодорожного вокзала. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейским женщина сообщила, что они вместе с сыном выехали на электричке из Владивостока в село Баневурово в Уссурийском городском округе. Но нужную остановку они проехали, поэтому вышли на станции Уссурийск. Там жительница Приморья познакомилась с мужчиной, который предложил ей отметить встречу. В итоге, женщина оставила сына и ушла отмечать свою счастливую встречу с незнакомцем.
В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении. А мальчика отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в один момент лишилась свободы и родительских прав 28-летняя жительница Артёмовского городского округа. Она несколько раз ездила на автомобиле без водительского удостоверения и не принимала никакого участия в воспитании двух несовершеннолетних детей.