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Posted 11 декабря 2019, 03:50

Published 11 декабря 2019, 03:50

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

В Приморье женщина променяла ребёнка на мужчину

11 декабря 2019, 03:50
Сюжет
Происшествие
На железнодорожном вокзале станции Уссурийск сидел ребёнок без родителей. Он привлёк внимание сотрудников транспортной полиции. Мальчик не знал, куда ушла его мама. А вот полицейские были крайне удивлены поступку женщины, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В управлении на транспорте МВД России по ДФО корреспонденту агентства рассказали о том, что сотрудники транспортной полиции увидели мальчика. Ребёнок на станции Уссурийск был один. Они подошли к нему и узнали, что его мама ушла в неизвестном направлении. Полицейские были вынуждены её найти.

Нерадивая мать нашлась недалеко от железнодорожного вокзала. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейским женщина сообщила, что они вместе с сыном выехали на электричке из Владивостока в село Баневурово в Уссурийском городском округе. Но нужную остановку они проехали, поэтому вышли на станции Уссурийск. Там жительница Приморья познакомилась с мужчиной, который предложил ей отметить встречу. В итоге, женщина оставила сына и ушла отмечать свою счастливую встречу с незнакомцем.

В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении. А мальчика отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в один момент лишилась свободы и родительских прав 28-летняя жительница Артёмовского городского округа. Она несколько раз ездила на автомобиле без водительского удостоверения и не принимала никакого участия в воспитании двух несовершеннолетних детей.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Нарушения#Материнство
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