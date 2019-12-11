В Приморье женщина променяла ребёнка на мужчину

Нерадивая мать нашлась недалеко от железнодорожного вокзала. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейским женщина сообщила, что они вместе с сыном выехали на электричке из Владивостока в село Баневурово в Уссурийском городском округе. Но нужную остановку они проехали, поэтому вышли на станции Уссурийск. Там жительница Приморья познакомилась с мужчиной, который предложил ей отметить встречу. В итоге, женщина оставила сына и ушла отмечать свою счастливую встречу с незнакомцем.