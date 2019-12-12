Более 30 помещений во Владивостоке будут внесены в коммерческий фонд

На заседании комитета, участие в котором приняли представители администрации краевого центра, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в правила благоустройства Владивостокского городского округа. Изменения касаются процедуры инвентаризации зелёных насаждений во Владивостоке. Представители администрации объяснили, что все зелёные насаждения городского округа подлежат инвентаризации и внесению в реестр. И эту работу осуществляют сотрудники управления охраны окружающей среды и природопользования. Поправки заключаются в том, что за данным управлением будет закреплена обязанность не только за проведением работ по инвентаризации зелёных насаждений, но и за включением их в определённый реестр в порядке, который будет определён в администрации Владивостока.