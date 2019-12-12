Более 30 помещений во Владивостоке будут внесены в коммерческий фонд

Posted 12 декабря 2019, 05:15
Published 12 декабря 2019, 05:15
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
На заседании комитета, участие в котором приняли представители администрации краевого центра, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в правила благоустройства Владивостокского городского округа. Изменения касаются процедуры инвентаризации зелёных насаждений во Владивостоке. Представители администрации объяснили, что все зелёные насаждения городского округа подлежат инвентаризации и внесению в реестр. И эту работу осуществляют сотрудники управления охраны окружающей среды и природопользования. Поправки заключаются в том, что за данным управлением будет закреплена обязанность не только за проведением работ по инвентаризации зелёных насаждений, но и за включением их в определённый реестр в порядке, который будет определён в администрации Владивостока.
По итогам обсуждения комитет поддержал данную поправку и рекомендовал Думе города Владивостока принять проект МПА с учетом поправки во втором и третьем чтениях.
Также депутаты комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока рассмотрели изменения в перечень жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Предлагается включить в перечень 34 помещения, в том числе два в поселке Трудовое, девять — на острове Русский. Как отметил начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока Андрей Цуренко все помещения предложены в перечень по заявлениям граждан.
С учетом этих помещений общее количество жилых помещений коммерческого использования, включенных в перечень, будет насчитывать 236 помещений.
Стоит отметить, что на заседании присутствовали жители острова Русский, которые заинтересовались вопросом о том, как именно можно арендовать помещение из коммерческого фонда. В администрации отметили, что договор может быть заключён с теми, кто первый подаст заявление на оформление помещений по договору коммерческого найма.
Председатель комитета Наталья Войновская акцентировала, что в данный перечень включаются помещения, которые не могут быть предметом договора социального найма в связи с тем, что общие площади таких помещений менее нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кроме того, они не соответствуют необходимому уровню благоустройства: не обеспечены системами централизованной канализации и водоснабжения, расположены в цокольных этажах зданий.
«Такие помещения стоят на балансе муниципалитета и администрации города приходится поддерживать те, которые находятся в надлежащем виде. А это — средства из бюджета. Поэтому, учитывая, что есть интерес у жителей, мы можем сдавать эти помещения по договору коммерческого найма», — подчеркнула председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Наталья Войновская.
Комитет рассмотрел и рекомендовал Думе города Владивостока принять проект муниципального правового акта «О признании утратившим силу решения Думы города Владивостока от 30.05.2013 № 105 «Об утверждении Положения о мониторинге работы организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Владивостокского городского округа».
Председатель комитета Наталья Войновская пояснила, что данный документ потерял свою актуальность.
«В связи с введением государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, и в соответствии с приказами Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 „Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства“ вся информация, предусмотренная положением о мониторинге работы организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Владивостокского городского округа, размещается на сайте dom.gosuslugi.ru», — рассказала председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока.
Кроме того Наталья Войновская доложила о том, что в Думу Владивостока поступило обращение о создании рабочей группы по введению новой городской маршрутной сети при Думе.
«Мы всегда прислушиваемся к мнению жителей города. Некоторые маршруты уже точно останутся без изменений, так как это будет удобно для жителей», — отметила председатель комитета Наталья Войновская.
Первый заместитель главы города Ольга Козерацкая заключила, что в администрацию поступили тысячи предложений от горожан. Самые активные — жители острова Русский. И каждое предложение жителей специалистами администрации рассматривается в индивидуальном порядке.