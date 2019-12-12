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Posted 12 декабря 2019, 07:54

Published 12 декабря 2019, 07:54

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

новый год

На дорогах Владивостока начали раздавать красавиц

12 декабря 2019, 07:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi. новый год
Сюжет
Новый год
С четверга, 12 декабря, в столице Дальнего Востока начали свою работу ёлочные базары. Купить зелёную красавицу к Новому году жители смогут сразу на 20-ти площадках в городе. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что в 2019 году количество площадок, где можно приобрести ёлку, уменьшилось. Это связано с тем, что в 2018 году некоторые деревья покупатели распродать не смогли, и за несколько часов до праздника они побросали ёлки там, где и продавали их.

В текущем году купить зелёную красавицу к празднику можно на 20-ти площадок. Они, в основном, расположены в спальных районах, рядом с жилыми домами. А главное преимущество в том, что к торговой точке можно подъехать и на автомобиле, и на общественном транспорте.

В мэрии пояснили, что ёлки с четверга, 12 декабря, начали продавать в районе улиц Верхнепортовая, 68 (две точки), Жигура, 48, Карьерная, 22, проспект Красного знамени, 73, 114, улицы Лермонтова, 75, Светланская, 177, Фадеева, 12б, Шилкинская, 21, Воронежская, 1, Анны Щетининой, 19, Сабанеева, 16, Аллилуева, 6, Луговая, 58, Океанский проспект, 41, Пшеницына, 22, Руднева, 1б, 13в.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году, по словам продавцов, ёлок было мало. Однако в мэрии утверждают, что всех красавиц распродать не удалось.

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#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Ёлка
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