На дорогах Владивостока начали раздавать красавиц

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что в 2019 году количество площадок, где можно приобрести ёлку, уменьшилось. Это связано с тем, что в 2018 году некоторые деревья покупатели распродать не смогли, и за несколько часов до праздника они побросали ёлки там, где и продавали их.