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Posted 12 декабря 2019, 06:44

Published 12 декабря 2019, 06:44

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморцев предупреждают о мошенниках на сайтах с билетами на новогодние елки

Приморцев предупреждают о мошенниках на сайтах с билетами на новогодние елки

12 декабря 2019, 06:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В преддверии праздников Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о сайтах, которые могут незаконно собирать персональные данные при заполнении формы покупки билетов на новогодние мероприятия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Специалистами Роскомнадзора установлено, что на таких интернет-ресурсах происходит сбор данных (ФИО, номер телефона, банковской карты, адрес электронной почты и адрес доставки) без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Помимо этого, на сайтах отсутствуют документы или иные сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц, поскольку в таком случае высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора. Просим пользователей перед покупкой проверять сайты на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Также просим проверять наличие SSL сертификата перед вводом личных данных и данных банковской карты.

Согласно российскому законодательству, при сборе и обработки личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой может ознакомиться пользователь. За невыполнение владельцами интернет-ресурсов обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к политике конфиденциальности или к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных предусмотрено административное наказание. Для пресечения такой деятельности и защиты прав граждан Роскомнадзор просит информировать о подобных нарушениях через форму на сайте (тематика обращения — «Обработка персональных данных»).

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