Приморцев предупреждают о мошенниках на сайтах с билетами на новогодние елки

Согласно российскому законодательству, при сборе и обработки личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой может ознакомиться пользователь. За невыполнение владельцами интернет-ресурсов обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к политике конфиденциальности или к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных предусмотрено административное наказание. Для пресечения такой деятельности и защиты прав граждан Роскомнадзор просит информировать о подобных нарушениях через форму на сайте (тематика обращения — «Обработка персональных данных»).