Пятница, 13-ое, город – колом: вечерний Владивосток окрасился в красный цвет

Posted 13 декабря 2019, 08:38
Published 13 декабря 2019, 08:38
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Так, по состоянию на 18-19 часов практически парализованы важнейшие транспортные артерии Владивостока: Золотой мост, Партизанский и Океанский проспект, ул. Светланская до пересечения с Лазо, Некрасовская. Заторы наблюдаются на Луговой, Гоголя, Первой Речке, Вилкова и Борисенко в Первомайском районе и других улицах.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», последний раз такой транспортный коллапс наблюдался в начале месяца, 2 декабря. В этот день некоторые жители дальневосточной столицы добирались домой в течение нескольких часов.