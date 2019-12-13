Пятница, 13-ое, город – колом: вечерний Владивосток окрасился в красный цвет

Вечер пятницы, 13-го декабря, действительно принес неприятности жителям Владивостока: понадеявшись на то, что дороги после прошедшего в середине недели снегопада уже почищены, горожане массово забрали из гаражей и со стоянок своих железных коней – и оказались вечером в гигантской пробке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, по состоянию на 18-19 часов практически парализованы важнейшие транспортные артерии Владивостока: Золотой мост, Партизанский и Океанский проспект, ул. Светланская до пересечения с Лазо, Некрасовская. Заторы наблюдаются на Луговой, Гоголя, Первой Речке, Вилкова и Борисенко в Первомайском районе и других улицах. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», последний раз такой транспортный коллапс наблюдался в начале месяца, 2 декабря. В этот день некоторые жители дальневосточной столицы добирались домой в течение нескольких часов.