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Posted 18 декабря 2019, 13:50

Published 18 декабря 2019, 13:50

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Картина дня в Приморье: пожар в новостройке, новый снег и главная женщина края

18 декабря 2019, 13:50
Самые интересные события среды – в обзоре РИА «Восток-Медиа»

«Все, что нажито…»

Новострой в жилом комплексе «Надеждинское Полесье» загорелся в селе Вольно-Надеждинское в Приморье. Пламя полыхало на седьмом этаже многоэтажного дома. На борьбу с огнем незамедлительно бросились пожарные. К счастью, по данным популярного паблика dps_vl, обошлось без жертв.

Главная женщина Приморья

Правительство Приморья возглавит женщина: краевые депутаты одобрили кандидатуру Веры Щербина на должность руководителя формируемого правительства. Также Вера Щербина останется на посту первого вице-губернатора региона.

Потепление и снег

Новый снег обещают синоптики в Приморье. Осадки возможны в субботу, 21 ноября, из-за неглубокого циклона. Вместе с циклоном в регион придет небольшое потепление. Столбики термометров поднимутся до 0… -7 градусов.

#Новости#Общество
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