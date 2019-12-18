Картина дня в Приморье: пожар в новостройке, новый снег и главная женщина края

Posted 18 декабря 2019, 13:50
Published 18 декабря 2019, 13:50
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
«Все, что нажито…»
Новострой в жилом комплексе «Надеждинское Полесье» загорелся в селе Вольно-Надеждинское в Приморье. Пламя полыхало на седьмом этаже многоэтажного дома. На борьбу с огнем незамедлительно бросились пожарные. К счастью, по данным популярного паблика dps_vl, обошлось без жертв.
Главная женщина Приморья
Правительство Приморья возглавит женщина: краевые депутаты одобрили кандидатуру Веры Щербина на должность руководителя формируемого правительства. Также Вера Щербина останется на посту первого вице-губернатора региона.
Потепление и снег
Новый снег обещают синоптики в Приморье. Осадки возможны в субботу, 21 ноября, из-за неглубокого циклона. Вместе с циклоном в регион придет небольшое потепление. Столбики термометров поднимутся до 0… -7 градусов.