Картина дня в Приморье: пожар в новостройке, новый снег и главная женщина края

Новострой в жилом комплексе «Надеждинское Полесье» загорелся в селе Вольно-Надеждинское в Приморье. Пламя полыхало на седьмом этаже многоэтажного дома. На борьбу с огнем незамедлительно бросились пожарные. К счастью, по данным популярного паблика dps_vl, обошлось без жертв.