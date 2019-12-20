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Posted 20 декабря 2019, 04:38

Published 20 декабря 2019, 04:38

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

тематическое фото

Полыхало сильно. В МЧС России рассказали о пожаре во Владивостоке

20 декабря 2019, 04:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi. тематическое фото
Сюжет
Пожар
В районе улицы Таманская во Владивостоке в ночь на пятницу, 20 декабря, произошёл серьёзный пожар. Сгорел одноэтажный дом. Кадры с места событий уже опубликовали очевидцы в сети. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью корреспонденту агентства пояснили, что после полученного сообщения о возгорании спасатели выехали в район улицы Таманская во Владивостоке для того, чтобы ликвидировать пожар. Прибыв на место происшествия, они узнали, что горит одноэтажный дом. Только через час им удалось локализовать пожар.

Далее началась ликвидация возгорания. На это у спасателей ушло более трёх часов. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Для тушения были задействованы 30 представителей МЧС России.

Очевидцы уже успели распространить кадры ночного пожара в сети. Судя по ним, в Первомайском районе города ночью было очень шумно от звуков пожарной сирены. Дым окутал район краевого центра за считанные минуты.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что пожар случился в жилом комплексе «Надеждинское полесье». Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Жильцы дома в социальных сетях поблагодарили одного из жильцов. Мужчина по имени Александр оказался пожарным. Он эвакуировал людей, а потом помогал бороться с пламенем.

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#Новости#Пожар#Владивосток#Ликвидация
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