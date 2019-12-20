Полыхало сильно. В МЧС России рассказали о пожаре во Владивостоке

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью корреспонденту агентства пояснили, что после полученного сообщения о возгорании спасатели выехали в район улицы Таманская во Владивостоке для того, чтобы ликвидировать пожар. Прибыв на место происшествия, они узнали, что горит одноэтажный дом. Только через час им удалось локализовать пожар.