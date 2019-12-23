В популярном приморском парке умер мужчина

Posted 23 декабря 2019, 02:44
Published 23 декабря 2019, 02:44
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Информация о трагедии появилась в социальной сети Instagram в паблике dps_vl. Очевидцы пояснили, что в популярном арт-парке стало плохо мужчине почётного возраста. В дальнейшем, по словам пользователей соцсетей, он упал и умер.
«Персонал из медпункта сделали массаж сердца и искусственное дыхание, но увы, мужчине это не помогло», — рассказали пользователи соцсетей.
Очевидцы считают, что якобы причина смерти — остановка сердца. Однако доподлинно неизвестно, что именно произошло с отдыхающим на территории парка.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Биробиджане во время эвакуации дошкольного учреждения умерла одна из воспитательниц. 73-летней женщине стало плохо. Однако прибывшая на место бригада медиков ей уже ничем помочь не смогли.