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Posted 23 декабря 2019, 02:44

Published 23 декабря 2019, 02:44

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

скорая

В популярном приморском парке умер мужчина

23 декабря 2019, 02:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi. скорая
Сюжет
Отдых
Пользователи в соцсетях рассказали о том, что на минувших выходных в арт-парке «Штыковские пруды» скончался мужчина. По их словам, ему якобы стало плохо. Медики, которые работают на территории парка, якобы сделали всё возможное, но спасти отдыхающего не удалось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о трагедии появилась в социальной сети Instagram в паблике dps_vl. Очевидцы пояснили, что в популярном арт-парке стало плохо мужчине почётного возраста. В дальнейшем, по словам пользователей соцсетей, он упал и умер.

«Персонал из медпункта сделали массаж сердца и искусственное дыхание, но увы, мужчине это не помогло», — рассказали пользователи соцсетей.

Очевидцы считают, что якобы причина смерти — остановка сердца. Однако доподлинно неизвестно, что именно произошло с отдыхающим на территории парка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Биробиджане во время эвакуации дошкольного учреждения умерла одна из воспитательниц. 73-летней женщине стало плохо. Однако прибывшая на место бригада медиков ей уже ничем помочь не смогли.

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#Новости#Общество#Владивосток#Отдых#Смерть
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