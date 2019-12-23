В популярном приморском парке умер мужчина

Сюжет Отдых

Пользователи в соцсетях рассказали о том, что на минувших выходных в арт-парке «Штыковские пруды» скончался мужчина. По их словам, ему якобы стало плохо. Медики, которые работают на территории парка, якобы сделали всё возможное, но спасти отдыхающего не удалось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о трагедии появилась в социальной сети Instagram в паблике dps_vl. Очевидцы пояснили, что в популярном арт-парке стало плохо мужчине почётного возраста. В дальнейшем, по словам пользователей соцсетей, он упал и умер. «Персонал из медпункта сделали массаж сердца и искусственное дыхание, но увы, мужчине это не помогло», — рассказали пользователи соцсетей. Очевидцы считают, что якобы причина смерти — остановка сердца. Однако доподлинно неизвестно, что именно произошло с отдыхающим на территории парка. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Биробиджане во время эвакуации дошкольного учреждения умерла одна из воспитательниц. 73-летней женщине стало плохо. Однако прибывшая на место бригада медиков ей уже ничем помочь не смогли. Материалы по теме Воспитательница скончалась во время эвакуации детского сада в Биробиджане