Команда ДРСК завоевала второе место в интеллектуальном турнире «Умная энергия»

Posted 24 декабря 2019, 01:35
Published 24 декабря 2019, 01:35
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Нашу команду представляли шесть человек: сотрудники управления информационных технологий Елена Коваленко, Алексей Корыткин, Юрий Талакань, Наталья Мозолева, Олеся Глущенко и сотрудник управления налогового планирования и учета Елена Емельяненко.
Перед главной игрой все финалисты приняли участие в индивидуальном турнире, где каждый участник выступал сам за себя. Наилучших результатов добились капитан команды Волжской ГЭС Светлана Устинова и капитан команды ДРСК Юрий Талакань. Они ответили на 15 вопросов из 24 предложенных.
Ведущим и судьей финала выступил знаток популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?», обладатель хрустальной совы Ровшан Аскеров.
Более двух часов эрудиты сражались за звание победителя второго сезона интеллектуального турнира «Умная энергия». Интрига сохранялась до самого конца игры. Фортуна улыбалась то одним, то другим. В ходе финала состоялось два раунда (это 26 вопросов), которые команды Волжской ГЭС и ДРСК сыграли с равным счетом. Но «перестрелка» поставила точку в интеллектуальном споре. Команда волжских энергетиков обеспечила себе победу правильным ответом на четвертый вопрос.
В итоге 1 место завоевали энергетики Волжской ГЭС. Второе почетное место заняли наши коллеги: команда «6 кадров» из ДРСК, на третьем — команда из Корпоративного университета гидроэнергетики.
По итогам финальной игры лучшим знатоком «Умной энергии-2019» был признан главный специалист Управления информационных технологий ДРСК Алексей Корыткин.
«Так получилось, что первую игру сезона мы пропустили и потеряли очки, которые могли заработать. Но тем не менее смогли наверстать и даже выйти в финал. В течение года игры проводились дистанционно, а финал проходил в Москве в очном формате и это был самый психологически напряженный момент, требующий повышенной концентрации внимания, собранности и взаимодействия всей команды. Конечно, мы расстроились, что проиграли волжанам, как говорится, по пенальти, но таковы правила. Зато теперь у нас есть бесценный опыт участия в подобных баттлах такого серьезного уровня, думаю, в дальнейшем нам это пригодится», — делится впечатлением от участия в интеллектуальном турнире «Умная энергия» Алексей Корыткин.
Финалистов наградили дипломами и памятными подарками, в числе которых — сертификаты на получение растений проекта Сообщества молодых работников «РусГидровские рощи» Саратовской ГЭС (саженцы Секвойядендрона гигантского, пихты Нордмана и Сосны сибирской кедровой).
Поздравляем наших интеллектуалов с победой!
Справка: Интеллектуальный турнир «Умная энергия» — это проект Сообщества молодых работников Группы РусГидро, который реализуется с 2017 года. Игры организованы по видео-конференц-связи в формате спортивного «Что? Где? Когда?». Во втором сезоне приняли участие 28 команд из 20 филиалов и подконтрольных обществ РусГидро из 17 городов и поселков России. Всего более 200 человек.