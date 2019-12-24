Команда ДРСК завоевала второе место в интеллектуальном турнире «Умная энергия»

«Так получилось, что первую игру сезона мы пропустили и потеряли очки, которые могли заработать. Но тем не менее смогли наверстать и даже выйти в финал. В течение года игры проводились дистанционно, а финал проходил в Москве в очном формате и это был самый психологически напряженный момент, требующий повышенной концентрации внимания, собранности и взаимодействия всей команды. Конечно, мы расстроились, что проиграли волжанам, как говорится, по пенальти, но таковы правила. Зато теперь у нас есть бесценный опыт участия в подобных баттлах такого серьезного уровня, думаю, в дальнейшем нам это пригодится», — делится впечатлением от участия в интеллектуальном турнире «Умная энергия» Алексей Корыткин.