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Posted 24 декабря 2019, 07:51

Published 24 декабря 2019, 07:51

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Владивосток попал в рейтинг депрессивных городов России

Владивосток попал в рейтинг депрессивных городов России

24 декабря 2019, 07:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Эксперты проанализировали эмоциональный фон жителей крупных российских городов. Итогом исследования стал рейтинг самых депрессивных городов России, в котором Владивосток расположился на 12 месте, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Специалисты исследовательского агентства Zoom Market проводили опросы в декабре 2019 года. Людям задали четыре следующих вопроса: вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?

В итоге тремя самыми депрессивными городами стали Норильск, Пермь и Саратов. Владивосток в этом рейтинге занял 12 строчку из 25.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что столица Дальнего Востока попала в список самых ревнивых городов РФ, а также расположилась на 22 месте рейтинга «секс на первом свидании».

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#Рейтинги#Рейтинг
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