Владивосток попал в рейтинг депрессивных городов России

Posted 24 декабря 2019, 07:51
Published 24 декабря 2019, 07:51
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Специалисты исследовательского агентства Zoom Market проводили опросы в декабре 2019 года. Людям задали четыре следующих вопроса: вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?
В итоге тремя самыми депрессивными городами стали Норильск, Пермь и Саратов. Владивосток в этом рейтинге занял 12 строчку из 25.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что столица Дальнего Востока попала в список самых ревнивых городов РФ, а также расположилась на 22 месте рейтинга «секс на первом свидании».