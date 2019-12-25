Пошел гулять и потерялся: в Приморье полицейские вернули матери 5-летнего ребенка

Posted 25 декабря 2019, 10:31
Published 25 декабря 2019, 10:31
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
По информации пресс-службы краевого УМВД, происшествие случилось в городе Артеме. Продавец магазина на автобусной остановке «Бабушкина» обратила внимание на маленького мальчика, который шел по улице один. Неравнодушная женщина отвела ребенка согреться в помещение магазина и тут же обратилась в полицию.
Вскоре стражи порядка выяснили домашний адрес малыша. Они забрали «потеряшку» и направились к нему домой. В это время взволнованная мама искала мальчика. Выяснилось, что ребенок ушел с детской площадки, где гулял с другими детьми, и потерялся.
Полицейские передали мальчика родителям и провели с ними профилактическую беседу. Мама ребенка искренне поблагодарила стражей порядка и женщину-продавца за спасение сына.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Нижегородской области пропавшая девочка провела в лесу трое суток, ребенок чудом остался жив.