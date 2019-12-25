Пошел гулять и потерялся: в Приморье полицейские вернули матери 5-летнего ребенка

По информации пресс-службы краевого УМВД, происшествие случилось в городе Артеме. Продавец магазина на автобусной остановке «Бабушкина» обратила внимание на маленького мальчика, который шел по улице один. Неравнодушная женщина отвела ребенка согреться в помещение магазина и тут же обратилась в полицию.