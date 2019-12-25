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Posted 25 декабря 2019, 10:31

Published 25 декабря 2019, 10:31

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

полиция

Пошел гулять и потерялся: в Приморье полицейские вернули матери 5-летнего ребенка

25 декабря 2019, 10:31
Фото: Медиахолдинг1Mi. полиция
В Приморье полицейские вернули матери ее пятилетнего сына: мальчик вышел на прогулку и потерялся, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы краевого УМВД, происшествие случилось в городе Артеме. Продавец магазина на автобусной остановке «Бабушкина» обратила внимание на маленького мальчика, который шел по улице один. Неравнодушная женщина отвела ребенка согреться в помещение магазина и тут же обратилась в полицию.

Вскоре стражи порядка выяснили домашний адрес малыша. Они забрали «потеряшку» и направились к нему домой. В это время взволнованная мама искала мальчика. Выяснилось, что ребенок ушел с детской площадки, где гулял с другими детьми, и потерялся.

Полицейские передали мальчика родителям и провели с ними профилактическую беседу. Мама ребенка искренне поблагодарила стражей порядка и женщину-продавца за спасение сына.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Нижегородской области пропавшая девочка провела в лесу трое суток, ребенок чудом остался жив.

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