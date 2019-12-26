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Posted 26 декабря 2019, 09:46

Published 26 декабря 2019, 09:46

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Неправильный военный: в Приморье сотрудник военкомата подозревается во взятке

26 декабря 2019, 09:46
Сюжет
Происшествие
Восемь лет лишения свободы грозит сотруднику военкомата в Приморье: мужчина подозревается в получении взятки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, 61-летний мужчина получил незаконное денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. В отношении сотрудника уссурийского военкомата было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Если его вина будет доказана, мужчине как должностному лицу грозит провести за решеткой от трех до восьми лет и выплатить штраф в размере до сорокакратной суммы взятки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на 18-летнего приморца было заведено уголовное дело: молодой человек подозревается в уклонении от призыва в армию. Житель Спасска-Дальнего неоднократно получал под роспись повестку о явке в военный комиссариат. Тем не менее, повестки юноша безосновательно проигнорировал и ни разу не явился для прохождения призывной комиссии. В результате молодой приморец стал фигурантом уголовного дела. В ближайшее время молодому человеку может быть предъявлено обвинение.

#Новости#Происшествие
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