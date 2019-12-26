Неправильный военный: в Приморье сотрудник военкомата подозревается во взятке

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на 18-летнего приморца было заведено уголовное дело: молодой человек подозревается в уклонении от призыва в армию. Житель Спасска-Дальнего неоднократно получал под роспись повестку о явке в военный комиссариат. Тем не менее, повестки юноша безосновательно проигнорировал и ни разу не явился для прохождения призывной комиссии. В результате молодой приморец стал фигурантом уголовного дела. В ближайшее время молодому человеку может быть предъявлено обвинение.