Россияне стали активнее обращаться в Роскомнадзор за защитой персональных данных

За 11 месяцев 2019 года в Роскомнадзор поступило 139 881 обращение граждан, что чуть ниже уровня 2018 года (154 914).

В сравнении с прошлым годом значительно выросло число обращений граждан по вопросам защиты персональных данных (+21%). Впервые с момента реализации Роскомнадзором функций регулятора в сфере защиты персональных данных годовое количество поданных жалоб в сфере защиты персональных данных (47 560) превысило количество поданных жалоб в сфере связи (32 173). В целом увеличение количества обращений по данной тематике обусловлено, прежде всего, повышением уровня правовой культуры граждан и предоставлением государственными органами дополнительных возможностей для защиты своих прав. Наибольшее количество жалоб поступило на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев интернет-сайтов (в том числе социальные сети) и коллекторских агентств.