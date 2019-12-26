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Posted 26 декабря 2019, 07:38

Published 26 декабря 2019, 07:38

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

люди

Россияне стали активнее обращаться в Роскомнадзор за защитой персональных данных

26 декабря 2019, 07:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi. люди
За 11 месяцев 2019 года в Роскомнадзор поступило 139 881 обращение граждан, что чуть ниже уровня 2018 года (154 914).

В сравнении с прошлым годом значительно выросло число обращений граждан по вопросам защиты персональных данных (+21%). Впервые с момента реализации Роскомнадзором функций регулятора в сфере защиты персональных данных годовое количество поданных жалоб в сфере защиты персональных данных (47 560) превысило количество поданных жалоб в сфере связи (32 173).

В целом увеличение количества обращений по данной тематике обусловлено, прежде всего, повышением уровня правовой культуры граждан и предоставлением государственными органами дополнительных возможностей для защиты своих прав.

Наибольшее количество жалоб поступило на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев интернет-сайтов (в том числе социальные сети) и коллекторских агентств.

#Новости#Общество#Россия
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