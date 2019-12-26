Россияне стали активнее обращаться в Роскомнадзор за защитой персональных данных

Posted 26 декабря 2019, 07:38
Published 26 декабря 2019, 07:38
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В сравнении с прошлым годом значительно выросло число обращений граждан по вопросам защиты персональных данных (+21%). Впервые с момента реализации Роскомнадзором функций регулятора в сфере защиты персональных данных годовое количество поданных жалоб в сфере защиты персональных данных (47 560) превысило количество поданных жалоб в сфере связи (32 173).
В целом увеличение количества обращений по данной тематике обусловлено, прежде всего, повышением уровня правовой культуры граждан и предоставлением государственными органами дополнительных возможностей для защиты своих прав.
Наибольшее количество жалоб поступило на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев интернет-сайтов (в том числе социальные сети) и коллекторских агентств.