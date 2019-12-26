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Posted 26 декабря 2019, 09:07

Published 26 декабря 2019, 09:07

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Танков больше нет: Слава Макаров рассказал правду о WoT

Танков больше нет: Слава Макаров рассказал правду о WoT

26 декабря 2019, 09:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В этом году исполнилось 10 лет проекту World of Tanks. О том, какое будущее ждёт эту многопользовательскую онлайн-игру, давно ставшую культовой, в эксклюзивном интервью медиахолдингу 1MediaInvest рассказал один из авторов той самой игры про танки Вячеслав Макаров.

Вышел в свет очередной выпуск видеоблога «Вскрытие покажет», темой которого стала многопользовательская онлайн-игра World of Tanks, отметившая в этом году своё десятилетие. Для такого проекта очень солидный возраст. О том, чем живёт игра, в каком направлении развивается, рассказал директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров, который стоял у самых истоков этого проекта.

Сразу успокоим фанатов – «танки», как игра, есть, и чувствуют себя весьма неплохо. Но поскольку танки, как реальные исторические прототипы игровых моделей, почти закончились, то есть, большая часть из них уже нашла своё воплощение в игре, то словам Макарова, в развитии проекта наступают новые времена. Теперь развитие игры будет происходить в основном не за счёт ввода в неё новых танков, как было раньше, а за счёт развития новых игровых режимов.

«Сейчас можно сказать, что новых танков больше нет. Они кончились. Теперь мы будем двигаться в сторону развития новых игровых режимов, а вот новых машин вводить в игру гораздо меньше», рассказал Макаров.

Кроме того, Макаров раскрыл многие интересные детали, связанные с проектом World of Tanks, начиная с того, сколько компания зарабатывает на так называемых «донатерах» и заканчивая тем, как фанаты из числа военнослужащих иностранных армий помогали игроделамдобывать архивные материалы, на основе которых моделировались целые «ветки» развития танков в игре.

Обо всем этом, а также о многих других интересных подробностях жизни «Мира танков» можно узнать из нового выпуска видеоблога.

#Новости#Видео#Россия#Наука и технологии
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