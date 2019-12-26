Танков больше нет: Слава Макаров рассказал правду о WoT

Сразу успокоим фанатов – «танки», как игра, есть, и чувствуют себя весьма неплохо. Но поскольку танки, как реальные исторические прототипы игровых моделей, почти закончились, то есть, большая часть из них уже нашла своё воплощение в игре, то словам Макарова, в развитии проекта наступают новые времена. Теперь развитие игры будет происходить в основном не за счёт ввода в неё новых танков, как было раньше, а за счёт развития новых игровых режимов.