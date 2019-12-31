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Posted 31 декабря 2019, 07:15

Published 31 декабря 2019, 07:15

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Губернатор Приморья Олег Кожемяко: все достигнутое — это наш общий успех

31 декабря 2019, 07:15
Сюжет
Новый год
Глава Приморского края Олег Кожемяко поздравил приморцев с наступающим 2020 годом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий год был насыщенным, потребовал от нас инициативы и напряженного совместного труда.

Нам удалось сдвинуть с мертвой точки многолетние проблемы края: 710 детей-сирот наконец получили жилье, новоселами стали около 500 семей из числа обманутых дольщиков. Удалось организовать системную материальную поддержку медработников, педагогов и многодетных семей. Почти 28 тысяч приморцев получили льготный статус «дети войны». Реализован проект благоустройства «1000 дворов», установлено более 500 детских и спортивных площадок.

Все достигнутое — это наш общий успех! Он был бы невозможен без вашей поддержки и доверия, без вашего деятельного участия во всех начинаниях!

Сейчас самое главное для нас — не снижать заданных темпов, приложить максимум усилий для улучшения жизни на всей территории края. Бюджет Приморья на 2020 год — социально ориентирован и справедливо назван «Бюджетом социальной ответственности». У нас есть четкое понимание, как и за счет чего мы будем двигаться дальше.

Пусть новый 2020 год станет для всех нас годом новых достижений и побед, воплощения в жизнь самых смелых замыслов! С праздником, дорогие приморцы!

Здоровья и благополучия вам и вашим близким! Согласия, мира и процветания!

С Новым годом!»

Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко

#Новости#Общество#Новый год
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