Губернатор Приморья Олег Кожемяко: все достигнутое — это наш общий успех

Сейчас самое главное для нас — не снижать заданных темпов, приложить максимум усилий для улучшения жизни на всей территории края. Бюджет Приморья на 2020 год — социально ориентирован и справедливо назван «Бюджетом социальной ответственности». У нас есть четкое понимание, как и за счет чего мы будем двигаться дальше.