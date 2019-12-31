Губернатор Приморья Олег Кожемяко: все достигнутое — это наш общий успех

Posted 31 декабря 2019, 07:15
Published 31 декабря 2019, 07:15
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий год был насыщенным, потребовал от нас инициативы и напряженного совместного труда.
Нам удалось сдвинуть с мертвой точки многолетние проблемы края: 710 детей-сирот наконец получили жилье, новоселами стали около 500 семей из числа обманутых дольщиков. Удалось организовать системную материальную поддержку медработников, педагогов и многодетных семей. Почти 28 тысяч приморцев получили льготный статус «дети войны». Реализован проект благоустройства «1000 дворов», установлено более 500 детских и спортивных площадок.
Все достигнутое — это наш общий успех! Он был бы невозможен без вашей поддержки и доверия, без вашего деятельного участия во всех начинаниях!
Сейчас самое главное для нас — не снижать заданных темпов, приложить максимум усилий для улучшения жизни на всей территории края. Бюджет Приморья на 2020 год — социально ориентирован и справедливо назван «Бюджетом социальной ответственности». У нас есть четкое понимание, как и за счет чего мы будем двигаться дальше.
Пусть новый 2020 год станет для всех нас годом новых достижений и побед, воплощения в жизнь самых смелых замыслов! С праздником, дорогие приморцы!
Здоровья и благополучия вам и вашим близким! Согласия, мира и процветания!
С Новым годом!»
Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко