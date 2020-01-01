Владивостокцам рассказали, куда обращаться при отравлениях

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что детские и взрослые поликлиники Приморья уйдут на каникулы. Там будут работать дежурная служба, лаборатории, узкие специалисты и службы неотложной помощи только три дня — 3,4 и 6 января. Причём учреждения будут работать 3 и 6 января с 09:00 до 18:00, а 4 января — с 09:00 до 15:00.