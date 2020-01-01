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Posted 1 января 2020, 02:38

Published 1 января 2020, 02:38

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

скорая помощь

Владивостокцам рассказали, куда обращаться при отравлениях

1 января 2020, 02:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi. скорая помощь
Сюжет
Больница
В среду, 1 января, детские и взрослые поликлиники в Приморье работать не будут. Там будет организована только работа дежурной службы, лаборатории, узкие специалисты и службы неотложной помощи, но только в определённые дни. Такая ситуация продлится вплоть до 8 января включительно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что детские и взрослые поликлиники Приморья уйдут на каникулы. Там будут работать дежурная служба, лаборатории, узкие специалисты и службы неотложной помощи только три дня — 3,4 и 6 января. Причём учреждения будут работать 3 и 6 января с 09:00 до 18:00, а 4 января — с 09:00 до 15:00.

Экстренную помощь Владивостокцам во время каникул будут оказывать в больницах № 1 и № 2. Там могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях. Круглосуточную стоматологическую помощь жители региона могут получить в городской стоматологической больнице на улице Уборевича.

В департамент здравоохранения региона корреспонденту агентства пояснили, что все травмпункты будут работать в праздники круглосуточно. В случае травматизма владивостокцам нужно будет обратиться в приёмное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 («тысячекоечная»). А при травме глаз — в офтальмологическое отделение краевой клинической больницы № 2 («больница рыбаков»). При ожогах пациентам нужно посетить ожоговое отделение больницы.

#Новости#Общество#Больница#Владивосток#Отравление
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