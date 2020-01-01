Владивостокцам рассказали, куда обращаться при отравлениях

Posted 1 января 2020, 02:38
Published 1 января 2020, 02:38
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что детские и взрослые поликлиники Приморья уйдут на каникулы. Там будут работать дежурная служба, лаборатории, узкие специалисты и службы неотложной помощи только три дня — 3,4 и 6 января. Причём учреждения будут работать 3 и 6 января с 09:00 до 18:00, а 4 января — с 09:00 до 15:00.
Экстренную помощь Владивостокцам во время каникул будут оказывать в больницах № 1 и № 2. Там могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях. Круглосуточную стоматологическую помощь жители региона могут получить в городской стоматологической больнице на улице Уборевича.
В департамент здравоохранения региона корреспонденту агентства пояснили, что все травмпункты будут работать в праздники круглосуточно. В случае травматизма владивостокцам нужно будет обратиться в приёмное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 («тысячекоечная»). А при травме глаз — в офтальмологическое отделение краевой клинической больницы № 2 («больница рыбаков»). При ожогах пациентам нужно посетить ожоговое отделение больницы.