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Posted 2 января 2020, 06:20

Published 2 января 2020, 06:20

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

самолёт "Аэрофлот"

Планы сорваны. Проблемный рейс «Аэрофлота» Владивосток — Москва перенесли на завтра

2 января 2020, 06:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi. самолёт "Аэрофлот"
Проблемный рейс «Аэрофлота» из Владивостока в Москву перенесли более чем на сутки. Самолёт остановили в самый последний момент перед взлётом. Исправить проблему или просто заменить борт авиакомпания не смогла, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказала пассажирка задержанного московского рейса, им сообщили, что вылет назначен на пятницу, 3 января, на 11:00. При том, что люди должны были улететь в Москву ещё сегодня, 2 января, в 9:20.

«Весь день нам переносили вылет на более позднее время. Теперь сообщили, что рейс перенесён вообще на завтра. Это как вообще? Да мне в это время нужно быть уже в другом городе! У сотни людей сорвались планы, у многих стыковочные рейсы. „Аэрофлот“ понесёт за это ответственность?», — возмущена жительница Владивостока Софья, так и не попавшая в нужное время в Москву, как и около 300 других пассажиров.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в четверг, 2 января, сотни людей стали заложниками приморского аэропорта из-за задержки утреннего рейса на Москву. Лайнер «Аэрофлота» уже должен был взлетать, как в самый последний момент судно развернули по каким-то техническим причинам и вывели людей из салона. Сказали ждать — сначала до 13:00, потом до 15:00, затем до 18:00. Теперь до 11 утра следующего дня.

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