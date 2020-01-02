Планы сорваны. Проблемный рейс «Аэрофлота» Владивосток — Москва перенесли на завтра

«Весь день нам переносили вылет на более позднее время. Теперь сообщили, что рейс перенесён вообще на завтра. Это как вообще? Да мне в это время нужно быть уже в другом городе! У сотни людей сорвались планы, у многих стыковочные рейсы. „Аэрофлот“ понесёт за это ответственность?», — возмущена жительница Владивостока Софья, так и не попавшая в нужное время в Москву, как и около 300 других пассажиров.