Планы сорваны. Проблемный рейс «Аэрофлота» Владивосток — Москва перенесли на завтра

Posted 2 января 2020, 06:20
Published 2 января 2020, 06:20
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как корреспонденту агентства рассказала пассажирка задержанного московского рейса, им сообщили, что вылет назначен на пятницу, 3 января, на 11:00. При том, что люди должны были улететь в Москву ещё сегодня, 2 января, в 9:20.
«Весь день нам переносили вылет на более позднее время. Теперь сообщили, что рейс перенесён вообще на завтра. Это как вообще? Да мне в это время нужно быть уже в другом городе! У сотни людей сорвались планы, у многих стыковочные рейсы. „Аэрофлот“ понесёт за это ответственность?», — возмущена жительница Владивостока Софья, так и не попавшая в нужное время в Москву, как и около 300 других пассажиров.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в четверг, 2 января, сотни людей стали заложниками приморского аэропорта из-за задержки утреннего рейса на Москву. Лайнер «Аэрофлота» уже должен был взлетать, как в самый последний момент судно развернули по каким-то техническим причинам и вывели людей из салона. Сказали ждать — сначала до 13:00, потом до 15:00, затем до 18:00. Теперь до 11 утра следующего дня.